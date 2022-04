Člověk jménem Ježíš. Byl to nevzdělaný venkovan, ale uměl mluvit

Narození a zmrtvýchvstání jsou pro ně největšími svátky roku. Životní filozofií. Vírou. Hledáním smyslu toho, proč jsme tady, odkud jsme přišli a kam jdeme. A je to tak již skoro dva tisíce let. Co ale skutečně věda a historie ví o židovském kazateli z Galileje, jenž je křesťany považovaný za Božího syna a spasitele světa a o němž muslimové mluví jako o jednom z proroků? Proč se Ježíšovy příběhy v evangeliích měnily? Žil vůbec? A pokud ano, kým skutečně byl?