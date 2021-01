Ruská kněžna nebes. Ocenil jí poslední car, poté se stala vyšetřovatelkou Čeky

12:00

Její osud by mohl být námětem na akční špionážně válečný trhák. Stala se první vojenskou pilotkou dějin, pak se zapletla do špionážní aféry, a aby se pomstila, dala se ruská kněžna Jevgenija Michajlovna Šachovská do služeb bolševiků. Po dramatickém životě ale přišla před 100 lety dramatická smrt.