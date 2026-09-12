Brokolice? Pilates? Jeremy Clarkson podvedl smrt a musel hledat životní styl

Nikdy necvičil. Kouřil čtyřicet cigaret denně. Dopřával si moře vína. Byl to skoro životní program, zdravým životním stylem pohrdal. Užíval si docela hedónisticky, popsal magazín Men´s Health.
První pohlavek přistál koncem roku 2024, vážné potíže s věnčitých tepen vedly k operaci srdce. V červnu roku 2026 doznal, že mu diagnostikovali agresivní rakovinu prostaty, včasné odhalení naštěstí vedlo k úspěšné operaci i terapii a remisi.
Jeho celoživotním a zatvrzelým přístupem ke zdraví to přirozeně otřáslo. K přehodnocení odporu ke zdravému životnímu stylu jej nevyzývali jen lékaři. Dožadovala se toho taky jeho vlastní touha vidět, jak vyrůstají jeho vnoučata. Musel se s tím popasovat, úkol líčil docela expresivně. „Nacházím se v uličce odstřelovačů a musím se naučit kličkovat před kulkami,“ uvedl. Dodal, že si je vědomý, že má největší štěstí ze všech lidí na světě a že smrt podvedl už dvakrát.
Jak se ona slova a úvahy vepsaly do jeho života? Po trajektorii, která se dá s jistým zjednodušením shrnout jako „tam a zase zpátky“.