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Brokolice? Pilates? Jeremy Clarkson podvedl smrt a musel hledat životní styl

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Nejprve vážné srdeční potíže, poté agresivní rakovina prostaty. Dvě operace, dva boje o život. „Dvakrát jsem smrt podvedl,“ shrnuje moderátor Jeremy Clarkson. Tím výzva nekončí. Musel se popasovat s tím, jak dál.
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Na zdravý životní styl trpěl jistou alergií. V posledních letech musel svůj přístup Jeremy Clarkson přehodnocovat.

Nikdy necvičil. Kouřil čtyřicet cigaret denně. Dopřával si moře vína. Byl to skoro životní program, zdravým životním stylem pohrdal. Užíval si docela hedónisticky, popsal magazín Men´s Health.

První pohlavek přistál koncem roku 2024, vážné potíže s věnčitých tepen vedly k operaci srdce. V červnu roku 2026 doznal, že mu diagnostikovali agresivní rakovinu prostaty, včasné odhalení naštěstí vedlo k úspěšné operaci i terapii a remisi.

Jeho celoživotním a zatvrzelým přístupem ke zdraví to přirozeně otřáslo. K přehodnocení odporu ke zdravému životnímu stylu jej nevyzývali jen lékaři. Dožadovala se toho taky jeho vlastní touha vidět, jak vyrůstají jeho vnoučata. Musel se s tím popasovat, úkol líčil docela expresivně. „Nacházím se v uličce odstřelovačů a musím se naučit kličkovat před kulkami,“ uvedl. Dodal, že si je vědomý, že má největší štěstí ze všech lidí na světě a že smrt podvedl už dvakrát.

Jak se ona slova a úvahy vepsaly do jeho života? Po trajektorii, která se dá s jistým zjednodušením shrnout jako „tam a zase zpátky“.



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Nejprve vážné srdeční potíže, poté agresivní rakovina prostaty. Dvě operace, dva boje o život. „Dvakrát jsem smrt podvedl,“ shrnuje moderátor Jeremy Clarkson. Tím výzva nekončí. Musel se popasovat s...

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