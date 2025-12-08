Čas je nejcennější komodita naší dynamické současnosti a je potřeba mít kontrolu nejen nad tím, jak rychle utíká, ale i kolik cenného času máme dnes ještě před sebou. Přinášíme přehled jednotlivých tipů hodinek, od elegantních oblekových modelů přes robustní potápěčské hodinky až po nenáročné „beatery“. Jak vznikly, jak je vybrat a udržovat?
Proč mít více druhů hodinek?
Tak jako se nákladné diamantové náhrdelníky nenosí při úklidu, i hodinky jsou svého druhu šperk a výběr správného tipu závisí především na příležitosti – na běžné nošení, na sport nebo do společnosti. Mezi základní tipy pak patří oblekové hodinky, potápěčské a beatery.
„Vyvážená kolekce obvykle stojí na kombinaci jednoho luxusního modelu s větším množstvím ‚komplikací‘, tedy funkcí a ukazatelů nad rámec základního zobrazování času, a několika všestranných hodinek na běžné použití. Je dobré přemýšlet o tom, kdy se který kus nosí. Sportovní a robustní modely snesou aktivní režim, zatímco komplikované či limitované edice je vhodné ponechat na situace, kdy nehrozí opotřebení,“ vysvětluje XY z online hodinářství Beny.cz
Kdy nosit oblekové hodinky?
Vlastnosti oblekových hodinek:
Oblekové hodinky ztělesňují decentní eleganci a jsou určeny pro formální či slavnostní příležitosti, tedy pracovní schůzky a jednání, společenské události, návštěvy divadel či galavečery. Oblekové hodinky Longines se například vyznačují jednoduchým designem a propracovanými detaily, díky čemuž decentně a sofistikovaně doplňují vzhled, aniž by byly příliš křiklavé.
2. Potápěčské hodinky: Ponořte se do zážitku!
Vlastnosti potápěčských hodinek:
Tzv. diver hodinky nemusí být nutně určeny jen pro potápěče, ale i pro každodenní použití. Díky zvýšené voděodolnosti jsou vhodné pro aktivní nošení v náročnějších podmínkách, například při sportu a outdoorových aktivitách. Jsou vyrobené z odolných materiálů, jako je titan nebo nerezová ocel, případně safírové sklo proti poškrábání.
3. Beatery: méně formální model na běžné nošení
Cenově dostupnější beatery jsou odolné a určené hlavně na volnočasové nošení, abyste měli přehled o čase i během práce. Snesou nárazy i náročnější vnější podmínky.
Kolik hodinek máš, tolikrát jsi mužem: vojenské, pilotky či chronografy
Sběratelé hodinek rozhodně nezůstávají jen u základních tipů. Hodiny i hodinky za dobu své existence prošly složitým vývojem, mají svou historii i smysl, jakým se zapsaly do vývoje naší společnosti. Už od „doby přesýpací“ doprovázely muže na válečných polích a ženy v dennodenních domácích bitvách o udržení harmonie. Okolnosti, pro které byly určeny, se dodnes odrážejí i na designu náramkových hodinek.
- Pilotní hodinky
„Pilotky“ mají kořeny u počátků civilního letectví a tomu dosud odpovídá jejich technický a současně sportovní design s jedním výrazným ciferníkem, který musí být čitelný i za turbulencí.
- Vojenské hodinky - pravý společník dobrodruha
Jednoduché a univerzální „polní“ hodinky vznikly pro potřeby vojáků a musely plnit hlavně praktické funkce. Například „field“ hodinky Hamilton jsou oproti pilotkám střídmější a nenápadnější, vhodné do města i na turistiku.
- Sofistikovaný mechanický chronograf
Ferrari mezi hodinkami spojují vysokofunkční přístroj se stylovým designem a pro sběratele jsou symbolem hodinářského umění, protože všechny malé součástky chronografu spolu musí dokonale spolupracovat. Chronograf umožňuje měřit časové úseky a využíván byl ve sportu, letectví, automobilismu.
- Wow efekt skeletonů
Skeletonové hodinky (skeletonky) jsou pravým opakem minimalistických oblekovek a nechají nás v přímém přenosu nahlédnout do složitého mechanismu strojku.
- Chytré a hybridní hodinky - propojení tradic a moderních technologií
Smart hodinky představují spojení tradičního hodinářství a moderních technologií vč. online funkcí, takže dalece přesahují původní význam hodinek. Hybridní hodinky pak spojují tradiční analogové displeje s online funkcemi a nabízejí řadu užitečných aplikací.
Co ověřit při koupi hodinek?
Jak se značí vodotěsnost?
Water resistance:
Při koupi hodinek je zásadní zkontrolovat několik technických parametrů. „Důležitý je například typ strojku, například Quartz je přesnější a bezúdržbový, zatímco mechanické strojky vyžadují pravidelný servis v intervalu 3–5 let, aby se zabránilo opotřebení olejů a ztrátě přesnosti,“ vysvětluje XY z Beny.cz. Zaměřte se i na reputaci značky, dostupnost autorizovaného servisu a u použitých hodinek si vyžádejte servisní historii, která prozradí, jak se o ně předchozí majitel staral.
Výběr a péče o hodinky
V době chytrých telefonů mnoho lidí vnímá hodinky spíše jako módní doplněk nebo symbol moci. Ve sbírce mají však všechny své místo, propojují design, řemeslo i osobní rozměr, k jaké příležitosti či od koho jsou. „Pro zachování hodnoty doporučujeme zejména pro luxusní hodinky pravidelný servis, uchování originální dokumentace a skladování hodinek mimo prudké teplotní výkyvy. U prémiových modelů jde o zásadní předpoklad k udržení jejich investičního potenciálu,“ upozorňuje XY.
„Rok 2025 pokračuje v návratu k retro stylu – populární jsou reedice ikonických modelů 60. a 70. let i minimalistické oblekovky s vintage detaily. Roste také zájem o komplikace, zejména mechanické chronografy, open-heart provedení a modely s GMT funkcí pro cestovatele. Výrazným trendem je i udržitelnost: více značek používá recyklované či ekologičtěji získané materiály. Luxusní značky navíc zdůrazňují dlouhou životnost a opravitelnost hodinek,“ doplňuje XY na závěr.
