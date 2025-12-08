Jedny hodinky nestačí! 6 typů hodinek, které by neměly chybět žádnému muži

Vybrat pro muže dárek, ze kterého by měl radost, je těžké. Něco, co je kvalitní, praktické a přitom má hlubší smysl. Věnujte mu čas! Nejen obrazně, ale i doslova. Existují klíčové typy hodinek, které by měly být součástí sbírky každého opravdového gentlemana.
Čas je nejcennější komodita naší dynamické současnosti a je potřeba mít kontrolu nejen nad tím, jak rychle utíká, ale i kolik cenného času máme dnes ještě před sebou. Přinášíme přehled jednotlivých tipů hodinek, od elegantních oblekových modelů přes robustní potápěčské hodinky až po nenáročné „beatery“. Jak vznikly, jak je vybrat a udržovat?

Proč mít více druhů hodinek?

Tak jako se nákladné diamantové náhrdelníky nenosí při úklidu, i hodinky jsou svého druhu šperk a výběr správného tipu závisí především na příležitosti – na běžné nošení, na sport nebo do společnosti. Mezi základní tipy pak patří oblekové hodinky, potápěčské a beatery.

„Vyvážená kolekce obvykle stojí na kombinaci jednoho luxusního modelu s větším množstvím ‚komplikací‘, tedy funkcí a ukazatelů nad rámec základního zobrazování času, a několika všestranných hodinek na běžné použití. Je dobré přemýšlet o tom, kdy se který kus nosí. Sportovní a robustní modely snesou aktivní režim, zatímco komplikované či limitované edice je vhodné ponechat na situace, kdy nehrozí opotřebení,“ vysvětluje XY z online hodinářství Beny.cz

Kdy nosit oblekové hodinky?

Vlastnosti oblekových hodinek:

  • vyrobené z vysoce kvalitních materiálů (zlato nebo nerezová ocel)
  • menší (o průměru 3,5 až 4 centimetry, aby se vešly pod manžetu společenské košile)
  • štíhlé
  • s minimalistickým ciferníkem

Oblekové hodinky ztělesňují decentní eleganci a jsou určeny pro formální či slavnostní příležitosti, tedy pracovní schůzky a jednání, společenské události, návštěvy divadel či galavečery. Oblekové hodinky Longines se například vyznačují jednoduchým designem a propracovanými detaily, díky čemuž decentně a sofistikovaně doplňují vzhled, aniž by byly příliš křiklavé.

2. Potápěčské hodinky: Ponořte se do zážitku!

Vlastnosti potápěčských hodinek:

  • robustní
  • vodotěsné (hloubka nejméně 200 metrů)
  • luminiscenční prvky pro viditelnost pod vodou nebo za tmy a nepříznivého počasí
  • otočná lunetu pro sledování času pod vodou

Tzv. diver hodinky nemusí být nutně určeny jen pro potápěče, ale i pro každodenní použití. Díky zvýšené voděodolnosti jsou vhodné pro aktivní nošení v náročnějších podmínkách, například při sportu a outdoorových aktivitách. Jsou vyrobené z odolných materiálů, jako je titan nebo nerezová ocel, případně safírové sklo proti poškrábání.

3. Beatery: méně formální model na běžné nošení

Cenově dostupnější beatery jsou odolné a určené hlavně na volnočasové nošení, abyste měli přehled o čase i během práce. Snesou nárazy i náročnější vnější podmínky.

Kolik hodinek máš, tolikrát jsi mužem: vojenské, pilotky či chronografy

Sběratelé hodinek rozhodně nezůstávají jen u základních tipů. Hodiny i hodinky za dobu své existence prošly složitým vývojem, mají svou historii i smysl, jakým se zapsaly do vývoje naší společnosti. Už od „doby přesýpací“ doprovázely muže na válečných polích a ženy v dennodenních domácích bitvách o udržení harmonie. Okolnosti, pro které byly určeny, se dodnes odrážejí i na designu náramkových hodinek.

  • Pilotní hodinky

„Pilotky“ mají kořeny u počátků civilního letectví a tomu dosud odpovídá jejich technický a současně sportovní design s jedním výrazným ciferníkem, který musí být čitelný i za turbulencí.

  • velké arabské číslice
  • výrazný kontrast a nadstandardní luminiscence
  • větší průměr pouzdra a cibulovitá korunka, ovladatelná i v rukavicích
  • Vojenské hodinky - pravý společník dobrodruha

Jednoduché a univerzální „polní“ hodinky vznikly pro potřeby vojáků a musely plnit hlavně praktické funkce. Například „field“ hodinky Hamilton jsou oproti pilotkám střídmější a nenápadnější, vhodné do města i na turistiku.

  • odolné a spolehlivé
  • lehké a jednoduché
  • obvykle matný ciferník bez odlesků, bílá čísla a luminiscenční ručky
  • Sofistikovaný mechanický chronograf

Ferrari mezi hodinkami spojují vysokofunkční přístroj se stylovým designem a pro sběratele jsou symbolem hodinářského umění, protože všechny malé součástky chronografu spolu musí dokonale spolupracovat. Chronograf umožňuje měřit časové úseky a využíván byl ve sportu, letectví, automobilismu.

  • univerzální použití pro sport, ale jsou i elegantní společenské varianty
  • další subciferníky, díky kterým umožňují několik rovin vnímání času
  • vyšší kvůli složitějším strojkům
  • funkce stopek a měření času
  • Wow efekt skeletonů

Skeletonové hodinky (skeletonky) jsou pravým opakem minimalistických oblekovek a nechají nás v přímém přenosu nahlédnout do složitého mechanismu strojku.

  • Chytré a hybridní hodinky - propojení tradic a moderních technologií

Smart hodinky představují spojení tradičního hodinářství a moderních technologií vč. online funkcí, takže dalece přesahují původní význam hodinek. Hybridní hodinky pak spojují tradiční analogové displeje s online funkcemi a nabízejí řadu užitečných aplikací.

  • pohodlné
  • synchronizované s chytrými telefony
  • zdravotní aplikace: sledování tepové frekvence či délky spánku

Co ověřit při koupi hodinek?

Jak se značí vodotěsnost?

Water resistance:

  • 3 ATM (3 BAR, do 30 metrů) – mytí rukou, déšť
  • 5 ATM (5 BAR, do 50 metrů) – sprchování nebo koupání na hladině
  • 10 ATM (10 BAR, do 100 metrů) – vodní sporty, vč. plavání, šnorchlování
  • 20 ATM (20 BAR, do 200 metrů) – profesionální vodní sporty, vč. potápění bez přístroje
  • Potápěčské hodinky (nad 200 metrů)

Při koupi hodinek je zásadní zkontrolovat několik technických parametrů. „Důležitý je například typ strojku, například Quartz je přesnější a bezúdržbový, zatímco mechanické strojky vyžadují pravidelný servis v intervalu 3–5 let, aby se zabránilo opotřebení olejů a ztrátě přesnosti,“ vysvětluje XY z Beny.cz. Zaměřte se i na reputaci značky, dostupnost autorizovaného servisu a u použitých hodinek si vyžádejte servisní historii, která prozradí, jak se o ně předchozí majitel staral.

Výběr a péče o hodinky

V době chytrých telefonů mnoho lidí vnímá hodinky spíše jako módní doplněk nebo symbol moci. Ve sbírce mají však všechny své místo, propojují design, řemeslo i osobní rozměr, k jaké příležitosti či od koho jsou. „Pro zachování hodnoty doporučujeme zejména pro luxusní hodinky pravidelný servis, uchování originální dokumentace a skladování hodinek mimo prudké teplotní výkyvy. U prémiových modelů jde o zásadní předpoklad k udržení jejich investičního potenciálu,“ upozorňuje XY.

„Rok 2025 pokračuje v návratu k retro stylu – populární jsou reedice ikonických modelů 60. a 70. let i minimalistické oblekovky s vintage detaily. Roste také zájem o komplikace, zejména mechanické chronografy, open-heart provedení a modely s GMT funkcí pro cestovatele. Výrazným trendem je i udržitelnost: více značek používá recyklované či ekologičtěji získané materiály. Luxusní značky navíc zdůrazňují dlouhou životnost a opravitelnost hodinek,“ doplňuje XY na závěr.

