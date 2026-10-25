Připomínáme si nedožité devadesátiny Václava Havla, kterému jste při revoluci v roce 1989 dělal bodyguarda. Můžeme zavzpomínat?
Zrovna jsem vedl výpravu judistů v Jižní Koreji. Když se k nám doneslo, co se u nás děje, okamžitě jsme se vrátili. Komunisty jsem nikdy nemusel, byl jsem v tom i vychovávaný. Doma mě čekal vzkaz, ať přijdu do Laterny magiky, kde sídlilo Občanské fórum. Zeptali se mě, jestli bych nemohl dělat ochranku Václavu Havlovi. Jako judista jsem dokonale ovládal sebeobranu. Hned jsem nadšeně souhlasil, přestože jsem byl v téhle branži naprostý amatér.
Panoval strašný chaos a já dostal informaci, že tam Havla unesou, zavřou a tím revoluce skončí. Stál jsem proti Adamcově ochrance, jeden z nich odhrnul klopu a ukázal zbraň.