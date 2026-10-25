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Jeden odhrnul klopu a ukázal zbraň. Havla jsem chránil holýma rukama, líčí Jákl starší

Ivana Karásková
  20:00

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Petr Jákl st. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Petr Jákl starší žil vždycky naplno a díky kaskadérským dovednostem si dopřál i slušnou porci adrenalinu. Nejdůležitější však bylo judo, v němž nás jako první reprezentoval na olympiádě. Vyzkoušel si herectví, psal scénáře, natáčel filmy. A taky se při sametové revoluci staral o bezpečnost Václava Havla.

Připomínáme si nedožité devadesátiny Václava Havla, kterému jste při revoluci v roce 1989 dělal bodyguarda. Můžeme zavzpomínat?
Zrovna jsem vedl výpravu judistů v Jižní Koreji. Když se k nám doneslo, co se u nás děje, okamžitě jsme se vrátili. Komunisty jsem nikdy nemusel, byl jsem v tom i vychovávaný. Doma mě čekal vzkaz, ať přijdu do Laterny magiky, kde sídlilo Občanské fórum. Zeptali se mě, jestli bych nemohl dělat ochranku Václavu Havlovi. Jako judista jsem dokonale ovládal sebeobranu. Hned jsem nadšeně souhlasil, přestože jsem byl v téhle branži naprostý amatér.

Panoval strašný chaos a já dostal informaci, že tam Havla unesou, zavřou a tím revoluce skončí. Stál jsem proti Adamcově ochrance, jeden z nich odhrnul klopu a ukázal zbraň.

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