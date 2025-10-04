Jméno Jane Goodallové se nyní skloňuje ve všech pádech a po její smrti obletěly svět fotky od mládí až do vysokého věku. Je na nich nejlépe vidět, jakými změnami svět za posledních sto let prošel. Slavná bioložka se dožila 91 let. Paměť některých současníků však sahá ještě mnohem dál. Donedávna nejstarší Češka Blažena Strachotová zažila ještě dobu Rakousko-Uherska a zemřela 28. září 2025 ve věku 108 let.
Kdo se dožil nejvyššího věku v historii?
Na tuto otázku se nedá odpovědět s absolutní jistotou, protože data narození nebyla historicky evidována vždy a všude.
Nejvyššího věku v historii, který se podařilo doložit, se dožila Francouzka Jeanne Calmentová, která zemřela v roce 1997 ve 122 letech a její rekord zatím nikdo nepřekonal. Narodila se dříve, než Edison vynalezl žárovku a byla svědkem stavby Eiffelovy věže. Přitom se dožila konce první i druhé světové války, pádu berlínské zdi, tisícileté vody v Evropě v roce 1997 a vydání prvního dílu Harryho Pottera.
„Guinnessova kniha rekordů,“ aktuálně Guinness World Records, dokonce uvádí perličku z jejího soukromí, když v devadesáti letech uzavřela dohodu s právníkem André-François Raffrayem, že jí bude platit 2 500 franků měsíčně až do její smrti a poté zdědí její byt. V necelých padesáti letech nejspíš nečekal, že ho Jeane přežije. A skutečně přežila.
A její recept na dlouhověkost? Pravděpodobně zdravý životní styl a sport, zejména cyklistika, které se věnovala až do sta let.
Recept na dlouhověkost: šerm i čokoláda, tvrdila nejstarší žena světa
Na seznamu lidí, kteří se dožili nejvyššího věku, jsou na prvních příčkách hlavně ženy:
- Další v pořadí je Sarah Knaussová (24. září 1880 – 30. prosince 1999). Když se narodila, v USA začínalo období druhé průmyslové revoluce, Edison získal na žárovku patent a Jára Cimrman vynalezl dvoudílné plavky.
- Třetí člověkem, který se dožil nejvyššího věku v historii, je opět žena Nabi Tajima, česky Tadžimová (4. srpna 1900 – 21. dubna 2018). Nejstarší ženou se stala v roce 2017. Narodila se v roce Světové výstavy v Paříži a prvního letu vzducholodi hraběte Ferdinanda von Zeppelina. Mezi důvody svého požehnaného věku uváděla hlavně dostatek spánku.
|Jméno
|Datum narození
|Datum smrti
|Věk
|Země
|Jeanne Calmentová
|21. února 1875
|4. srpna 1997
|122 let 164 dnů
|Francie
|Sarah Knaussová
|24. září 1880
|30. prosince 1999
|119 let 97 dnů
|USA
|Nabi Tadžimová
|4. srpna 1900
|21. dubna 2018
|117 let 260 dnů
|Japonsko
|Marie-Louise Meilleurová
|29. srpna 1880
|16. dubna 1998
|117 let 230 dnů
|Kanada
|Violet Brownová
|10. března 1900
|15. září 2017
|117 let 189 dnů
|Britská Západoindická federace (Jamajka)
|Čijo Mijaková
|2. května 1901
|22. července 2018
|117 let 81 dnů
|Japonsko
|Emma Moranová
|29. listopadu 1899
|15. dubna 2017
|117 let 137 dnů
|Itálie
zdroj: Guinnessworldrecords.com
Nejezte ve stresu ani ve vzteku. Emoce při jídle určují dobré trávení i zdraví
Supercentenariáni v současnosti
„Supercentenariáni“ nejsou sekta, jak by se mohlo zdát, ale lidé starší 110 let.
- Nejstarší ženě současnosti (a aktuálně nejstaršímu člověku celkově) Ethel Caterhamové je 116 let.
- Nejstaršímu muži bude 5. října 113 let. João Marinho Neto pochází z Brazílie a narodil se v roce první a poslední cesty Titaniku.
Kdo je aktuálně nejstarším člověkem v ČR?
Nejstarší Češka Blažena Strachotová se narodila v únoru 1917, tedy ve stejné době, kdy USA vstoupily do první světové války. Zemřela tuto neděli ve věku 108 let. Před ní držela prvenství Filomena Kolomazníková (4. srpna 1916 – 8. června 2024).
Podle České správy sociálního zabezpečení bylo v ČR v červnu 2025 1078 lidí starších 100 let, z toho 947 žen a 131 mužů:
- V současnosti by měla být nejstarší Karla Kočková narozená v prosinci 1917.
- 106 let se letos dožívá pan Antonín Šlenc, pravděpodobně nejstarší muž v ČR.
Stáří je lidská výsada. Ale je opravdu o co stát?