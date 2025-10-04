Jeanne Calmentová žila déle než kdokoli jiný. Poznejte i další rekordmany

Zuzana Stiboříková
  4:00
Říká se, že lidský život je krátký, u některých lidí to však zdaleka neplatí. Jejich život totiž obsáhl i přesáhl celé století a byli svědkem toho, jak se společnost za tu dobu proměnila. Představíme vám největší rekordmany i jejich recept na dlouhý život.
Jeanne Calmentová ve věku 122 let (17. února 1997)

Jeanne Calmentová ve věku 122 let (17. února 1997) | foto: Profimedia.cz

Jeanne Calmentová ve věku 120 let (21. února 1995)
Jeanne Calmentová ve věku 120 let (18.října 1995)
Jeanne Louise Calmentová z Francie se měla údajně dožít 122 let, 5 měsíců a 14...
Jeanne Calmentová kolem roku 1895
7 fotografií

Jméno Jane Goodallové se nyní skloňuje ve všech pádech a po její smrti obletěly svět fotky od mládí až do vysokého věku. Je na nich nejlépe vidět, jakými změnami svět za posledních sto let prošel. Slavná bioložka se dožila 91 let. Paměť některých současníků však sahá ještě mnohem dál. Donedávna nejstarší Češka Blažena Strachotová zažila ještě dobu Rakousko-Uherska a zemřela 28. září 2025 ve věku 108 let.

Kdo se dožil nejvyššího věku v historii?

Na tuto otázku se nedá odpovědět s absolutní jistotou, protože data narození nebyla historicky evidována vždy a všude.

Nejvyššího věku v historii, který se podařilo doložit, se dožila Francouzka Jeanne Calmentová, která zemřela v roce 1997 ve 122 letech a její rekord zatím nikdo nepřekonal. Narodila se dříve, než Edison vynalezl žárovku a byla svědkem stavby Eiffelovy věže. Přitom se dožila konce první i druhé světové války, pádu berlínské zdi, tisícileté vody v Evropě v roce 1997 a vydání prvního dílu Harryho Pottera.

Jeanne Calmentová ve věku 120 let (21. února 1995)
Jeanne Calmentová ve věku 120 let (18.října 1995)
Jeanne Calmentová ve věku 122 let (17. února 1997)
Jeanne Louise Calmentová z Francie se měla údajně dožít 122 let, 5 měsíců a 14 dnů (zemřela v roce 1997 a je považovaná za nejdéle žijícího člověka, jehož věk byl spolehlivě ověřen a který se jako jediný dožil více než 120 let).
7 fotografií

„Guinnessova kniha rekordů,“ aktuálně Guinness World Records, dokonce uvádí perličku z jejího soukromí, když v devadesáti letech uzavřela dohodu s právníkem André-François Raffrayem, že jí bude platit 2 500 franků měsíčně až do její smrti a poté zdědí její byt. V necelých padesáti letech nejspíš nečekal, že ho Jeane přežije. A skutečně přežila.

A její recept na dlouhověkost? Pravděpodobně zdravý životní styl a sport, zejména cyklistika, které se věnovala až do sta let.

Jeanne Louise Calmentová z Francie se měla údajně dožít 122 let, 5 měsíců a 14 dnů (zemřela v roce 1997 a je považovaná za nejdéle žijícího člověka, jehož věk byl spolehlivě ověřen a který se jako jediný dožil více než 120 let).

Jeanne Calmentová kolem roku 1895

V roce 1945 bylo Jeanne Calmentové 70 let. Od té doby žila ještě přes 52 let.

Jeanne Calmentová ve věku 120 let (21. února 1995)

Recept na dlouhověkost: šerm i čokoláda, tvrdila nejstarší žena světa

Na seznamu lidí, kteří se dožili nejvyššího věku, jsou na prvních příčkách hlavně ženy:

  • Další v pořadí je Sarah Knaussová (24. září 1880 – 30. prosince 1999). Když se narodila, v USA začínalo období druhé průmyslové revoluce, Edison získal na žárovku patent a Jára Cimrman vynalezl dvoudílné plavky.
  • Třetí člověkem, který se dožil nejvyššího věku v historii, je opět žena Nabi Tajima, česky Tadžimová (4. srpna 1900 – 21. dubna 2018). Nejstarší ženou se stala v roce 2017. Narodila se v roce Světové výstavy v Paříži a prvního letu vzducholodi hraběte Ferdinanda von Zeppelina. Mezi důvody svého požehnaného věku uváděla hlavně dostatek spánku.
Nejstarší lidé podle Guinnessových světových rekordů
JménoDatum narozeníDatum smrtiVěkZemě
Jeanne Calmentová21. února 18754. srpna 1997122 let 164 dnůFrancie
Sarah Knaussová24. září 188030. prosince 1999119 let 97 dnůUSA
Nabi Tadžimová4. srpna 190021. dubna 2018117 let 260 dnůJaponsko
Marie-Louise Meilleurová29. srpna 188016. dubna 1998117 let 230 dnůKanada
Violet Brownová10. března 190015. září 2017117 let 189 dnůBritská Západoindická federace (Jamajka)
Čijo Mijaková2. května 190122. července 2018117 let 81 dnůJaponsko
Emma Moranová29. listopadu 189915. dubna 2017117 let 137 dnůItálie

zdroj: Guinnessworldrecords.com

Nejezte ve stresu ani ve vzteku. Emoce při jídle určují dobré trávení i zdraví

Supercentenariáni v současnosti

„Supercentenariáni“ nejsou sekta, jak by se mohlo zdát, ale lidé starší 110 let.

  • Nejstarší ženě současnosti (a aktuálně nejstaršímu člověku celkově) Ethel Caterhamové je 116 let.
  • Nejstaršímu muži bude 5. října 113 let. João Marinho Neto pochází z Brazílie a narodil se v roce první a poslední cesty Titaniku.

Kdo je aktuálně nejstarším člověkem v ČR?

Nejstarší Češka Blažena Strachotová se narodila v únoru 1917, tedy ve stejné době, kdy USA vstoupily do první světové války. Zemřela tuto neděli ve věku 108 let. Před ní držela prvenství Filomena Kolomazníková (4. srpna 1916 – 8. června 2024).

Podle České správy sociálního zabezpečení bylo v ČR v červnu 2025 1078 lidí starších 100 let, z toho 947 žen a 131 mužů:

  • V současnosti by měla být nejstarší Karla Kočková narozená v prosinci 1917.
  • 106 let se letos dožívá pan Antonín Šlenc, pravděpodobně nejstarší muž v ČR.

Blažena Strachotová při oslavě narozenin, letos ji bylo 108 let. Byla to optimistická a půvabná dáma, velmi soběstačná a také oblíbená.

Stáří je lidská výsada. Ale je opravdu o co stát?
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Ženy kalendáře Pirelli: seznamte se s modelkami pro rok 2026

Jeho cílem je propojit nás s tím, odkud přicházíme, s emocemi, instinkty, stavy mysli. Koncept svého kalendáře Pirelli pro rok 2026 si přitom jeho autor fotograf Solve Sunsbo odvodil z ideje...

Velká vůle zhubnout. Angus Barbieri nejedl 382 dní. Shodil 125 kilo

Tak dlouhé to být nemělo, ale cítil se dobře – a zhubnout chtěl tak moc. Nepostil se jen tak podomácku, na jeho prodlužovanou snahu dohlíželi lékaři. Nakonec Angus Barbieri shodil 125 kilo. Trvalo to...

Masakr na Oktoberfestu. Vraždil krajní pravičák, dodnes se neví všechno

Dvanáct mrtvých, přes dvě stovky zraněných. Jenže následkem krajně pravicového teroristického útoku při Oktoberfestu roku 1980 bylo i něco jiného. Nejistota. Při útoku zemřel i jeho pachatel Gundolf...

Lidé bez sexu. Spojuje je i brýlaté dětství, říká věda a líčí další faktory

Premium

Je jich asi jedno procento světové populace. Ony ženy a muži si zachovají po celý život panenství, panictví, nikdy nezažijí sex. Důvody zamotávaly vědě hlavu. Rozplést se je pokouší rozsáhlá studie....

Dávná nedbalost způsobila explozi v centru Prahy. Hasič vzpomíná na zásah a vyšetřování

Premium

Do odbití desáté hodiny ranní chybělo 29. dubna 2013 pár minut. Pražské ulice byly plné lidí, včetně té, která se už od roku 1870 nazývá Divadelní. Právě tady se ozvala ohlušující rána. Tlaková vlna,...

Jeanne Calmentová žila déle než kdokoli jiný. Poznejte i další rekordmany

Říká se, že lidský život je krátký, u některých lidí to však zdaleka neplatí. Jejich život totiž obsáhl i přesáhl celé století a byli svědkem toho, jak se společnost za tu dobu proměnila. Představíme...

4. října 2025

Ostraze velel knihovník. Jak Britové chránili královskou rodinu před nacisty

Premium

Dostali rozkaz nehajlovat, nacističtí únosci měli zajímané královské rodině jen salutovat. A Britové se únosu hlavy své monarchie opravdu báli. Měli plán, jak panovnickou rodinu chránit. Byla to...

4. října 2025

Masakr na Oktoberfestu. Vraždil krajní pravičák, dodnes se neví všechno

Dvanáct mrtvých, přes dvě stovky zraněných. Jenže následkem krajně pravicového teroristického útoku při Oktoberfestu roku 1980 bylo i něco jiného. Nejistota. Při útoku zemřel i jeho pachatel Gundolf...

3. října 2025

Benching, ghosting, zombieing… Randění v roce 2025 připomíná hru Scrabble

Premium

Máte trápení se vztahy? Nedaří se v lásce? Je to benching, breadcrumbing, zombieing? Nebo snad ghosting? Randění je dnes pro starší i střední generace trochu jazykový oříšek. A nejen jazykový....

2. října 2025

Velká vůle zhubnout. Angus Barbieri nejedl 382 dní. Shodil 125 kilo

Tak dlouhé to být nemělo, ale cítil se dobře – a zhubnout chtěl tak moc. Nepostil se jen tak podomácku, na jeho prodlužovanou snahu dohlíželi lékaři. Nakonec Angus Barbieri shodil 125 kilo. Trvalo to...

2. října 2025

Legenda o zazděné Kateřině: mocný Čeněk z Vartenberka byl jiný, než praví pověst

Premium

Před 600 lety zemřel jako jeden z nejvlivnějších tuzemských politiků. Historie má nicméně Čeňka z Vartenberka za přeběhlíka, který byl husitou i katolíkem, jak se mu to zrovna hodilo. A pověsti...

1. října 2025

Ženy kalendáře Pirelli: seznamte se s modelkami pro rok 2026

Jeho cílem je propojit nás s tím, odkud přicházíme, s emocemi, instinkty, stavy mysli. Koncept svého kalendáře Pirelli pro rok 2026 si přitom jeho autor fotograf Solve Sunsbo odvodil z ideje...

1. října 2025

Ničeho nelituji, ale konflikt cítím. Závodník formule 1 Vettel o vině a boji za planetu

Premium

Čtyřnásobný mistr světa formule 1 Sebastian Vettel otevřeně přiznává, že život v rychlém pruhu měl svou ekologickou cenu. Dnes se místo pohárových vítězství zasazuje o ochranu planety, cestuje s...

30. září 2025

Dávná nedbalost způsobila explozi v centru Prahy. Hasič vzpomíná na zásah a vyšetřování

Premium

Do odbití desáté hodiny ranní chybělo 29. dubna 2013 pár minut. Pražské ulice byly plné lidí, včetně té, která se už od roku 1870 nazývá Divadelní. Právě tady se ozvala ohlušující rána. Tlaková vlna,...

30. září 2025

Blbý a blbější. „Neviditelní“ bankovní lupiči inspirovali psychologickou teorii

Premium

Spíš než do dějin kriminalistiky se McArthur Wheeler v roce 1995 zapsal do dějin sociální psychologie. Nad jiné bankovní lupiče totiž nevynikal rafinovaností, ale naivitou.

30. září 2025

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Lidé bez sexu. Spojuje je i brýlaté dětství, říká věda a líčí další faktory

Premium

Je jich asi jedno procento světové populace. Ony ženy a muži si zachovají po celý život panenství, panictví, nikdy nezažijí sex. Důvody zamotávaly vědě hlavu. Rozplést se je pokouší rozsáhlá studie....

29. září 2025

Putující mniši, korzáři i moravští indiáni. Když Češi začali poznávat svět

Premium

Do neznámých dálek se vydávali dávno před cestovatelskými legendami, jako byli Emil Holub nebo Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund. Který český odvážlivec jako první „kráčel přes moře písku“ daleko na...

28. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.