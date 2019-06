Chůzí za zdravá játra. Chrání je i káva a posilování, ukázala studie

„O zdravotních přínosech cvičení se ví dlouho. Avšak jeho dopady na úmrtnost kvůli cirhóze a rakovině jater nebyly v takové míře nikdy prozkoumány,“ shrnuje na serveru Eurekalert Tracey Simonová z lékařské fakulty Harvardské univerzity, která výzkum vedla.

Záběr jejího týmu byl přitom opravdu velkorysý, po celých šestadvacet let, od roku 1986 do roku 2012, sledovali přesně 68 449 žen a 48 748 mužů. Každé dva roky jim respondenti museli předkládat velmi přesné informace ohledně své fyzické aktivity, o její frekvenci, intenzitě, typu. To vědcům umožnilo sledovat souvislost mezi fyzickou činností a nemocemi jater nejen na velmi rozsáhlém vzorku lidí, ale též během dlouhého časového úseku.

Výsledná analýza dat poté přinesla slibná zjištění, fyzická aktivita se vyplácí. „Naše závěry ukazují, že jak chůze, tak silový trénink přispívají významně ke snížení rizika úmrtí kvůli cirhóze,“ zdůrazňuje Simonová.

Vědci totiž seznali, že účastníci dlouhodobého pokusu, kteří toho nachodili za týden nejvíc, měli o 73 procent nižší riziko, že zemřou na jaterní onemocnění, než nejsedavější respondenti. Ještě lépe na tom přitom byli ti, kdo vycházky kombinovali se silovým cvičením, uvádí server Medical Daily.

Vedoucí výzkumu zdůrazňuje, že zjištění jsou enormně důležitá s ohledem na problém, který onemocnění jater představují. „Ve Spojených státech úmrtnost kvůli cirhóze jater dramaticky roste a očekává se, že se její míra do roku 2030 ztrojnásobí,“ připomíná Simonová na serveru Science Daily. Její výzkum by měl vést k dalším pracím, které by definovaly optimální typ a intenzitu fyzické aktivity, která by se pacientům, jimž jaterní choroby hrozí, předepisovala.

Po tréninku si dopřejte kávu nebo zelený čaj

Před jaterními onemocněními se můžete chránit i v kuchyni, připomíná pak list The Guardian. Jeho seznam vítaných potravin začíná kávou, s odkazem na magazín Liver International píše, že šálek kávy denně chrání před rizikem chronických onemocnění jater, ztučnění jater, rakoviny jater. Studií, která vyšla v roce 2014 v časopisu Journal of Clinical Gastropenterology, poté vysvětluje, že ochranný účinek nápoje spočívá v tom, jak ovlivňuje enzymy v játrech. Pomáhá jim zbavovat tělo rakovinotvorných látek, snižuje hromadění tuku v játrech a posiluje ochranné antioxidanty.

Neprohloupíte však ani v případě, když si šálek naplníte zeleným čajem, i ten totiž pomáhá redukovat tuk, bojovat proti oxidačnímu stresu a obecně redukuje známky nealkoholické tukové choroby jater. The Guardian poznamenává, že se vyplatí dát přednost pití zeleného čaje před konzumací jeho extraktů, protože některé z nich samy k onemocnění jater přispívají.

Pomocníky jsou i oříšky, ryby

Škola síly Chcete zesílit, prospět svému zdraví? Dovědět se, jak "resetovat" svoje tělo uvyklé sedavému životnímu stylu? Naučit se cviky s vlastní vahou, s kettlebell, s velkou činkou? Využijte naší Školy síly.

Výčet prospěšných potravin chválí i ovesnou kaši. Obsahuje totiž betaglukany, které jsou podle magazínu International Journal of Molecular Sciences v těle velmi aktivní, pomáhají formovat imunní systém pro boj se záněty, mohou být organismu speciálně nápomocné pro potírání obezity a cukrovky. I tady však server doporučuje vyhnout se prefabrikovaným směsím, které mohou obsahovat mouku nebo cukry, jež tělu nemusejí posloužit.

Stimulaci jater prospěje i česnek, protože pomáhá snižování objemu tuku a hmotnosti, a rovněž bobule jako maliny, brusinky, borůvky. Obsahují totiž antioxidanty nazývané polyfenoly, které dokážou játra chránit před poškozením. Pravidelná konzumace takových bobulí dokáže též stimulovat imunitní systém.

Antioxidanty, které játrům pomáhají, najdeme též v hroznech a jejich semínkách. Prospěšné antioxidanty naringin a naringenin poté nabízí grapefruit, snižují zánětlivost a chrání buňky, posilují enzymy, které v játrech spalují tuky.

Játra chrání též konzumace opuncie, avokáda, banánů, brokolice, melounu, radost udělají výzkumy i milovníkům ryb s vysokým obsahem omega-3 mastných kyselin, které udržují hladinu enzymů v játrech a brání tvorbě tuku. Nenasycené mastné kyseliny, vitamín E a antioxidanty zase tělo čerpá z oříšků, jako jsou vlašské ořechy nebo mandle, pozor však na množství, protože obsahují hodně kalorií. Játrům prospívá i olivový olej.

Mezi nepřátele jater patří naopak cukr, sůl, tučná jídla a pokrmy s vysokým obsahem škrobu. A samozřejmě alkohol.