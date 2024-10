Jasnovidecká kriminální ústředna pátrá. Paní Browne selhávala, přesto bohatla

Vždy ve světle reflektorů. Nakonec si posvítily i na její selhání - to však byznys Sylvie Browne nepokazilo. | foto: Getty Images

Byla to působivá kariéra. Dlouhá, pohádkově zisková. Současně však ostudná, cynická, zločinná. Své oběti, především blízké pohřešovaných lidí, dokázala americká jasnovidka Sylvia Browne balamutit po čtyřicet let. Až do své smrti v roce 2013. Navzdory tomu, že se proklatě a doloženě netrefovala.