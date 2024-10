Nenáviděla muže. Drsná Jarka oběti bodala šídlem do tváře i sekala sekyrou

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Drsná Jarka, Krvavá blondýna, Hospodská harpyje, Blonďatá bestie. To jsou některé z dlouhé řady přezdívek, jichž se dostalo jednomu z nejhorších vrahů české historie. Respektive vražedkyni, ačkoli pohlaví pachatele v tomto případě nehraje roli, alespoň co do brutality, s níž si tváří v tvář oběti počínala. Zároveň přitom neváhala „tasit“ ani zbraně, jež mužům od přírody chybí. Jak to vypadalo, když se rozzuřila Jaroslava Fabiánová?