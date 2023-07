Uškrcení ženy mu prošlo, tak zabíjel znovu. Pak ale vrah s IQ 117 chyboval

Nevelký lesopark Stromovka na jihozápadě Českých Budějovic má výhodnou polohu nedaleko centra a v jarním a letním období je to skvělé místo na procházku či piknik. Je tam zkrátka pěkně, zato v zimě, a ještě ke všemu večer, je tam naopak liduprázdno – kdo by tam také v čase plískanic a ponurého šera co hledal. Snad jen údržba parku tu provádí nezbytné opravy, aby byla zjara Stromovka zase připravená pro návštěvníky.

Nelogické esemesky

Tak tomu bylo i 16. ledna 2003, když městský zřízenec vyrazil opravit jednu z laviček. Sezení ovšem muselo počkat: pod stromy nedaleko cesty mezi restaurací Oáza a rybníkem Bagr nalezl tělo mladé ženy bez života. Nebyl to hezký pohled.