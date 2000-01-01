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Pomsta je pokrm, který prý nejlépe chutná za studena. Američané si s jeho servírováním dali skutečně záležet. Útok na atol Truk, svou odplatu za Pearl Harbor, totiž nadělili Japoncům až v únoru 1944. A vraky letadel a lodí, tu mezi korálovými útesy dodnes tvoří největší podmořský hřbitov.
Autor: Getty Images
Dnes se to místo jmenuje Laguna Chuuk, ale ne zase tak dávno byl nazýváno atolem Truk. Najdete ho v jižním Pacifiku, sedm stupňů severně od rovníku, necelých 1 800 kilometrů severovýchodně od Nové Guineje.
Autor: Getty Images
V necelých dvou desítkách vesnic a ostrovních městeček tu dnes napočítáte přibližně 35 tisíc lidí, občanů Federativních států Mikronésie. Žijí poměrně blahobytně, v poklidu a relativně příjemném odloučení od civilizace. Nebylo tomu tak vždy.
Autor: Motoki Kurabayashi, Creative Commons
Během první světové války se na atolu usadilo japonské námořnictvo, jehož úkolem tehdy bylo zničit německou východoasijskou eskadru a chránit lodní trasy pro spojenecký obchod v Tichém a Indickém oceánu.
Autor: Getty Images
Truk se po válce stal majetkem japonského císařského impéria, největší tichomořskou základnou jeho válečného námořnictva v celém regionu. Často se o něm hovořilo jako o Tichomořském Gibraltaru anebo v narážce na havajské kotviště americké flotily jako o Japonské Perlové zátoce.
Autor: Matt Kieffer, Creative Commons
Když vypukla druhá světová válka, měla v očích Spojenců základna japonského námořnictva na atolu Truk až mystický přídech. Mělo se za to, že je extrémně těžce opevněná. Nedobytná. Skutečnost byla mnohem skromnější a železobetonových staveb tu bylo jen naprosté minimum.
Autor: ČTK
Jak to? Japonsko si jednoduše nemohlo dovolit současně rozvíjet rozsáhlé námořní opevnění a velké námořnictvo. A než se zříci modernějších lodí, raději odepsalo nákladné plány na posilování pevných obraných staveb.
Autor: ČTK
Strategický význam atolu, bezpečného kotviště v laguně mezi korálovými ostrovy, to nijak neumenšilo. Truk byl hlavní základnou pro japonské operace proti spojeneckým silám na Nové Guineji a na Šalamounových ostrovech.
Autor: ČTK
Během války bylo vybudováno pět letišť, základny hlídkových hydroplánů, stanice torpédových člunů, opravny ponorek, komunikační centrum a radarová stanice. A především zásoby paliva a munice, které mohly na tomto předsunutém stanovišti lodě japonského námořnictva doplňovat.
Autor: Aqua Immersion, Creative Commons
V laguně atolu Truk běžně kotvily velké bitevní a letadlové lodě, křižníky, torpédoborce, tankery, nákladní lodě, remorkéry, dělové čluny, minolovky, výsadková plavidla a ponorky. Japonská posádka čítala 27 tisíc mužů námořnictva a 17 tisíc vojáků císařské armády.
Autor: ČTK
Z kraje roku 1944 už byl Truk vnímán jako překážka v cestě Američanů k ostrovům Japonska. Bylo jasné, že je třeba zdejší základnu zničit. Ale jak? V určitém okamžiku vláda Spojených států zvažovala i použití jaderné zbraně.
Autor: Matt Kieffer
Nakonec se ale Američané uchýlili ke konvenční akci. Její krycí název zněl Operace Hailstone. To proto, že na prstenec atolu chtěli z moře i ze vzduchu udeřit zničující baráží náletů a ostřelování, podobně jako když padají kroupy při bouři.
Autor: ČTK
O tom, že je Operace Hailstone vlastně jakousi odplatou za útok na Pearl Harbor, který nastartoval vstup USA do války, se nežertovalo. Bylo to jiné místo, ale vlastně velmi podobná situace. Vlastně víc podobná, než by si Američané asi přáli.
Autor: Profimedia.cz
Japonci, varovaní zpravodajskými informacemi týden před útokem, totiž stáhli své větší válečné lodě – těžké křižníky, bitevní a letadlové lodě – dále směrem na Palau. Takže když 17. února 1944 Američané zahájí útok, je tohle vosí hnízdo už prázdné.
Autor: ČTK
Ne tedy zcela. Během kombinovaného dvoudenního útoku potopili Američané dvanáct lodí japonského válečného námořnictva, dvaatřicet obchodních plavidel a zničili přibližně 250 letadel. Spojené státy ztratily pouze 40 mužů a přibližně pětadvacet letadel.
Autor: ČTK
Byť Japonci uchránili jádro své flotily, mnohem víc je zabolela ztráta logistické podpory. Truk byl klíčovým centrem pro distribuci a opravy letadel, skladištěm paliva i munice, kotvištěm opravárenským lodí a tankerů. Po dvoudenní destrukci už žádnou z těchto funkcí plnit nemohl.
Autor: ČTK
Útok prakticky ukončil význam Truku jako hrozby pro spojenecké operace ve středním Pacifiku a zbavil Japonce schopnosti zastavit postup spojeneckých sil směrem k Tokiu. Dno mělké laguny bylo poseté vraky japonských lodí a letadel. Flotila duchů, jak se armádě vraků říká, tu leží dodnes.
Autor: ČTK
A pochopitelně, jako každé místo v mělkých a sluncem prohřátých zátočinách, se stal i atol Truk, přejmenovaný později na lagunu Chuuk, vyhledávaným místem potápěčů. Oproti jiným, spíše rekreačním lokalitám, je hřbitov lodí a lidí syrovější.
Autor: ČTK
Většina vraků leží v průzračné vodě v hloubce menší než patnáct metrů pod hladinou. Oblast dna je posetá nevybuchlou municí, minami, torpédy a granáty. Stejně jako lidskými ostatky. Vybělené kosti leží mezi korálovými útesy.
Autor: ČTK
Korály prorůstající vraky lodí přitahují pestrou škálu mořských živočichů. Potvrzen je tu výskyt více než tří stovek druhů útesových ryb. Nad podmořským rájem však pořád visí nepříjemně truchlivý stín. Těch mrtvých neleží na dně málo.
Autor: Stephen Masters
Potopené lodě jsou klasifikovány jako válečné hroby, celé území je oficiálně přiznaným japonským vojenským hřbitovem. Tím největším mimo souši japonských ostrovů. Pocit z nádhery podmořského světa tu za sebou zanechává hořkou pachuť. Pachuť pomsty, pokrmu, který prý nejlépe chutná studený.
Autor: Profimedia.cz