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Tyrkysová laguna ukrývá tajemství. Leží v ní největší podmořský hřbitov
Uklidňující, nadpozemská krása. Mléčnou dráhu zachytila i česká fotografka
Je úchvatná, vždy jiná. Její zachycení nevyžaduje jen technickou dovednost, ale též trpělivost, kreativitu. A dlouhé cesty, za Mléčnou dráhou jezdí fotografové a fotografky soutěže Milky Way...
Tyrkysová laguna ukrývá tajemství. Leží v ní největší podmořský hřbitov
Pomsta je pokrm, který prý nejlépe chutná za studena. Američané si s jeho servírováním dali skutečně záležet. Útok na atol Truk, svou odplatu za Pearl Harbor, totiž nadělili Japoncům až v únoru 1944....
Šálek pro zdraví. Studie líčí, jak zmírnit pocit stresu a chránit mozek
Je to chvála jednoho docela běžného nápoje. Ne kvůli tomu, že nás nakopne, povzbudí. Aktuální studie vyzdvihují účinky kávy na zdravý mozek a duševní zdraví, snižuje riziko demence, působí proti...
Nejdřív zlámat nohy. Paní Mako byla jedinou ženskou členkou mafie jakuzy
Drobná paní, křehká. O jejím životě napovídá tetování, především pak useknutý malíček. Jsou stopami, které na jejím těle nechala její třicetiletá kariéra v japonské mafii jakuza. Paní Mako Nišimura...
Myslet při sexu na jinou. Co to značí, zkoumala studie. A překvapila
Uklidnění i překvapení. Studie o našich sexuálních fantaziích a partnerském životě přinesla obojí. Zkoumala je při sólovém sexu i partnerském. Zajímalo ji, zda myslíme na své partnerky, partnery. A...
Spojenci nevěděli, co dělat s Němci, kteří se vzdali. Trpěli v děsivých podmínkách
Zvítězili, nebyli však připraveni na následky. Když se spojeneckým silám začaly vzdávat statisíce německých vojáků, nevěděli, co s nimi. Internovali je v devatenácti táborech na břehu Rýna v tak...
Jak dlouhý má být zdravý spánek? Osm hodin to není
Nedostatek spánku škodí. Platí však, že čím víc ho je, tím lépe? Nebo existuje jeho ideální množství? Odpovídá na to rozsáhlá studie. Délku spánku prověřovala podle jeho vztahu k biologickému...
Tyrkysová laguna ukrývá tajemství. Leží v ní největší podmořský hřbitov
Pomsta je pokrm, který prý nejlépe chutná za studena. Američané si s jeho servírováním dali skutečně záležet. Útok na atol Truk, svou odplatu za Pearl Harbor, totiž nadělili Japoncům až v únoru 1944....
Nejdřív zlámat nohy. Paní Mako byla jedinou ženskou členkou mafie jakuzy
Drobná paní, křehká. O jejím životě napovídá tetování, především pak useknutý malíček. Jsou stopami, které na jejím těle nechala její třicetiletá kariéra v japonské mafii jakuza. Paní Mako Nišimura...
Myslet při sexu na jinou. Co to značí, zkoumala studie. A překvapila
Uklidnění i překvapení. Studie o našich sexuálních fantaziích a partnerském životě přinesla obojí. Zkoumala je při sólovém sexu i partnerském. Zajímalo ji, zda myslíme na své partnerky, partnery. A...
Kdo je Laser a dva záhadní Slované? Francouzi věří, že rozmluví lupiče z Louvru
Loňskou drzou krádež klenotů z pařížského muzea Louvre francouzská média ihned prohlásila za loupež století. Za pár týdnů policisté zloděje dopadli, jenže hlavní otázky zůstávají nezodpovězeny: Kde...
Šálek pro zdraví. Studie líčí, jak zmírnit pocit stresu a chránit mozek
Je to chvála jednoho docela běžného nápoje. Ne kvůli tomu, že nás nakopne, povzbudí. Aktuální studie vyzdvihují účinky kávy na zdravý mozek a duševní zdraví, snižuje riziko demence, působí proti...
Bez ranního stoje na hlavě se necítím dobře, je skvělý pro orgány, říká lektor jógy
Dřív se věnoval aerobiku, v současnosti cvičí jógu. Býval posedlý čistotou a pořádkem, dnes je schopný lehnout si v Indii při masáži na blátivou zem. Cvičitel jógy a autor řady textů a výukových...
Uklidňující, nadpozemská krása. Mléčnou dráhu zachytila i česká fotografka
Je úchvatná, vždy jiná. Její zachycení nevyžaduje jen technickou dovednost, ale též trpělivost, kreativitu. A dlouhé cesty, za Mléčnou dráhou jezdí fotografové a fotografky soutěže Milky Way...
Vypnout mozek a vrhnout se dolů. Běh z kopce za sýrem je masakr
Je to tradice. Drsná tradice. Krkolomná, nebezpečná, leckdy láme kosti. Nahoře na kopci se pustí dolů kulatý sýr. Za ním se vrhnou soutěžící, aby ho lapili. Devadesát metrů dolů zdolávají nechtěnými...
Prodej rekreačního apartmánu 1+kk, Lipno nad Vltavou
Lipno nad Vltavou - Slupečná, okres Český Krumlov
3 150 000 Kč
Žena má poslouchat manžela. Muži generace Z se obracejí k patriarchátu
Otočka, regrese. Návrat k tradicím. Mladí muži z generace Z mají mnohem konzervativnější postoje ohledně genderových rolí než pánové z řad boomerů. Na vině může být sociální nejistota.
Konci války neuvěřil, ani když mu přivedli bratra. Pro partyzána trvala o 30 let déle
Jmenoval se Hiró Onoda a zprávu o jeho sňatku převzala před 50 lety řada světových médií. V květnu 1976 tak definitivně skončil neuvěřitelný příběh a začal nový život japonského válečného veterána,...