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Tyrkysová laguna ukrývá tajemství. Leží v ní největší podmořský hřbitov

Radomír Dohnal
Pomsta je pokrm, který prý nejlépe chutná za studena. Američané si s jeho servírováním dali skutečně záležet. Útok na atol Truk, svou odplatu za Pearl Harbor, totiž nadělili Japoncům až v únoru 1944. A vraky letadel a lodí, tu mezi korálovými útesy dodnes tvoří největší podmořský hřbitov.
Pomsta je pokrm, který prý nejlépe chutná za studena. Američané si s jeho... Dnes se to místo jmenuje Laguna Chuuk, ale ne zase tak dávno byl nazýváno... V necelých dvou desítkách vesnic a ostrovních městeček tu dnes napočítáte... Během první světové války se na atolu usadilo japonské námořnictvo, jehož... Truk se po válce stal majetkem japonského císařského impéria, největší... Když vypukla druhá světová válka, měla v očích Spojenců základna japonského... Jak to? Japonsko si jednoduše nemohlo dovolit současně rozvíjet rozsáhlé... Strategický význam atolu, bezpečného kotviště v laguně mezi korálovými ostrovy,... Během války bylo vybudováno pět letišť, základny hlídkových hydroplánů, stanice... V laguně atolu Truk běžně kotvily velké bitevní a letadlové lodě, křižníky,... Z kraje roku 1944 už byl Truk vnímán jako překážka v cestě Američanů k ostrovům... Nakonec se ale Američané uchýlili ke konvenční akci. Její krycí název zněl...

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