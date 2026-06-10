Čtveřice mladých mužů ve vlaku do Sao Paula by neřekla, že jedou vraždit. Jen spěchají potrestat zrádce. Plukovník Wakajama se provinil tím, že v červnu 1946 nevěří, že Japonsko loni vyhrálo válku.
Tvrdí, že kapitulovalo a podlehlo Americe. Mladíci ve vlaku dobře vědí, že před deseti měsíci Japonsko zničilo všechny své nepřátele a ti se potupně vzdali.
Vědí taky, co následovalo, protože to ví přece každý.
Císařské jednotky se vyloďují u Vladivostoku a během osmi hodin je jejich. Táhnou dál do nitra Sibiře. Na Urale se jim vzdává jeden a půl milionu Rusů. Vyloďují se i v San Francisku a Oregonu. Přes Panamu se blíží k Washingtonu.Američané, Britové, Sověti a Nizozemci pak složili zbraně, protože odpor byl marný.