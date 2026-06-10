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Paprsky smrti. Brazilští Japonci roky věřili, že Japonsko vyhrálo válku

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Vlastenecká demonstrace v Riu de Janeiru poté, co Brazílie v roce 1942 vyhlásila válku Německu a Japonsku. | foto: Getty Images

Milan Vodička
  20:00
U Okinawy zničili americké loďstvo bombou osmkrát silnější než atomovka, dobyli Ural i Ameriku a stali se pány světa. Vítězství Japonců v druhé světové válce věří drtivá většina jejich čtvrtmilionové menšiny v Brazílii. Je to jako záchvat davového šílenství. Zabíjejí odpadlíky a ještě v roce 1950 mají seznamy smrti, na nichž je dalších sto jmen zrádců, kteří v japonské vítězství nevěří.
Z tajných sejfů

Čtveřice mladých mužů ve vlaku do Sao Paula by neřekla, že jedou vraždit. Jen spěchají potrestat zrádce. Plukovník Wakajama se provinil tím, že v červnu 1946 nevěří, že Japonsko loni vyhrálo válku.

Tvrdí, že kapitulovalo a podlehlo Americe. Mladíci ve vlaku dobře vědí, že před deseti měsíci Japonsko zničilo všechny své nepřátele a ti se potupně vzdali.

Vědí taky, co následovalo, protože to ví přece každý.

Císařské jednotky se vyloďují u Vladivostoku a během osmi hodin je jejich. Táhnou dál do nitra Sibiře. Na Urale se jim vzdává jeden a půl milionu Rusů. Vyloďují se i v San Francisku a Oregonu. Přes Panamu se blíží k Washingtonu.Američané, Britové, Sověti a Nizozemci pak složili zbraně, protože odpor byl marný.

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