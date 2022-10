Záhadný život slepce s palcátem je opředený mýty. Nevíme ani, jak opravdu vypadal

Dost básnění, přichází rázný muž, o němž nevíme ani to, na které oko od mládí neviděl. Ani jak přesně přišel o to druhé. Určitě nevoní. Tohle by byl první dojem, kdybychom se ocitli po jeho boku. Všichni by nám tehdy páchli. Mluví úsečně. Dnes by nám přišlo, že až moc jednoduše. Ale nemylme se, přesně tohle platilo. Musel mít neskutečné charisma. Zvládal tisíce věrných, od noblesní šlechty až po nejdivočejší lůzu. Jeho knír je nazrzlý, huňatý, stejně jako obočí nad okem, přes které nemá pásku. Nebo pásku má? Nevíme. Tušíme. A ten knír? No...

Typická legenda vznikla o bitvě u Sudoměře, která je často líčena jako zcela zásadní střet, jímž určitě nebyla.