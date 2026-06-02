Nejdřív zlámat nohy. Paní Mako byla jedinou ženskou členkou mafie jakuzy

Drobná paní, křehká. O jejím životě napovídá tetování, především pak useknutý malíček. Jsou stopami, které na jejím těle nechala její třicetiletá kariéra v japonské mafii jakuza. Paní Mako Nišimura byla její jedinou ženskou příslušnicí, kterou policie oficiálně vedla ve svých seznamech.
Ďáblova dcera. Mako Nišimura přežila brutální svět japonské jakuzy. Dnes pomáhá těm, co z něj vystoupili jako ona.

„Nejdřív nohy,“ suše shrnula šokovanému redaktorovi listu The Guardian – abychom se vrátili k titulku. Popisovala mu, jak si se svou malinkou postavou zvládala vydobýt respekt a reputaci jako efektivní a obávaná násilnice. „Musíte ho srazit kusem dřeva, tyčí, klackem, pálkou.“

Tak to při bitkách prý dělala vždy. Když byl člen konkurenčního gangu na zemi, pustila se do práce.

Narodila se v roce 1966 v prefektuře Aiči, v úřednické rodině velmi striktního otce. Bitím trestal potomky za vše, za špatné známky, nejdrobnější přestupky. Bitím bambusovou tyčí, posíláním na mráz. Jeho přísná ruka ji vyháněla nejprve do fantazie, a jedním z oněch výletů směřoval do světa jakuzy, prostřednictvím filmů a komiksů mang, která dělala mocná mafie sama o sobě, její zločinné spolky v nich vystupovaly jako ti, kdo chrání slabé.

Poté z domova odcházela pryč doslova, do ulic, parků, nádraží. Chodila za školu, kouřila. Ve svých pamětech později vzpomínala, že v partě našla docela novou životní polohu: volnost a svobodu. Stále častěji spala v opuštěných autech, pod chrámovými střechami. Na kůži jí vplula první tetování, přijala křestní jméno Mako, od oné doby jiné nezná. Znamená „ďáblova dcera“.

Mako Nišimura: stará žena bez malíčku

Mladá, odvážná, násilná. Mako Nišimura ukazuje, jak vypadala, když byla v jakuze.
Useknutý malíček bude její minulost prozrazovat do konce jejího života.
Jeden ze šéfů. Tacuo Deguči byl vysoko v hierarchii Inagawa-kai ve čtyřicátých a padesátých letech, do své smrti v roce 1955.
Mužský svět. Jenže paní Mako si v něm vydobyla respekt.
Ještě před sedmnácti lety věku přišel první pobyt v nápravném zařízení. Nenapravil ji. Po propuštění přešla do vyšší ligy, stala se členkou motorkářského gangu, a to již byl kompletní vstup do světa rvaček a života mimo zákon. Drogy, násilí, pasáctví.

Nemělo u toho zůstat.

Jednoho dne roku 1986, bylo devatenáct, se dověděla, že je její těhotná kamarádka v nesnázích. Popadla baseballovou pálku a vyrazila, našla ji na ulici obstoupenou pěti gaunery. Poslala ji pryč a na hochy nastoupila. Když se z místa poroučela ona, leželi všichni v krvavých loužích. Ďáblova dcerka.

Jejího počinu si jakuza nemohla nevšimnout.



