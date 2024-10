Čím absurdnější příběh, tím lépe. Expert radí, jak si zapamatovat cokoli

V jednom rozhovoru jste řekl, že paměť je nástroj úspěchu a moci. Věděli to už římští senátoři, kteří fascinovali lidi několikahodinovými proslovy zpaměti. Podle vás to bylo ale jenom tím, že vyvinuli jednu z nejgeniálnějších paměťových technik vůbec. Popište nám ji.

Jedná se o paměťovou cestu, římští senátoři jí tenkrát říkali metoda paměťových paláců. Jde o to, že si vytvoříme cestu, na jejíž body si ukládáme jednotlivé informace. Na kurzu začínáme s pár body většinou na vlastním těle. Vytvoříme si deset záchytných bodů, jako jsou palec, koleno, genitálie, pupek, prsa a tak dál. Já pak nadiktuji deset věcí, třeba položek nákupního seznamu, které si na jednotlivé body pomyslně navěsíme.

Využíváme zde právě zmíněné asociace a fantazijním způsobem spojujeme body na těle s věcmi, které potřebujeme koupit. Lidé si tak třeba představí, jak si na palec na noze napíchnou bochník chleba, koleno omyjí jarem – jde o to, využít co nejvíce naši imaginaci. Všichni pak bezchybně zopakují deset věcí v přesném pořadí, klidně i pozpátku. Ale to je jen začátek, můžeme si vytvořit i stobodovou paměťovou cestu třeba v okolí svého bydliště a uložit na ni paragrafy občanského zákoníku. Funguje to na prakticky neomezené množství informací.