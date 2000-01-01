náhledy
Vypadali jako monstra. Na obličeji bizarní kovové okuláry. Jednomu se na tváři šklebila otevřená rána od úst k uchu, jako by se polovina obličeje krvavě smála. Druhý měl odseknutý kus nosu. Zranění snášeli duelanti s fatalistickou letargií, pravidla soubojů to vyžadovala. A dlouhé jizvy byly cílem. V německých a rakouských studentských spolcích byly známkou cti. A vstupenkou k dobré nevěstě a do vrchních tříd.
Mensura, zvláštní souboj s dlouhými šavlemi, nás zavádí do světa Burschenschaften, buršáckých spolků. Bizarního, arogantního, povýšeného, zarputilého, rigidně hierarchického, nacionalistického studentského světa. Ony spolky se v Německu objevily, když zemi v roce 1815 porazila, rozdrobila a okupovala napoleonská vojska.
Korporationen neboli Burschenschaften byly reakcí: dolovaly z mladé generace romantický nacionalismus, vlastenectví, burcovaly k touze po národní jednotě, vyjadřovaly víru v sílu, disciplínu, sebezapření, podvolení se vyššímu celku, ideálu. Svého vrcholu docházely za Bismarckovy vlády, on sám ostatně z jejich prostředí vzešel.
Jejich výrazným prvkem byla právě mensura, akademický duel. Popsat by šla jako rituál sebemrzačení, jejím cílem bylo ozdobení obličeje dlouhou jizvou.
Od sportovního šermu se mensura liší absencí pohybu. Vyhýbat se úderům je zapovězeno, pravidla a etika to nahlížejí jako projev slabosti, zbabělosti, zženštilosti. Smrtelným ranám bránily vycpávky na těle, kovové brýle, šály kolem krku, někdy kožené štítky na hlavách.
Pravidlem však bylo údery pouze odrážet zbraní: tělem nikdy neuhnout. Sebemenší ucuknutí je potupou.
Souboj tak vyhlížel panoptikálně, absurdně. Scházela mu jakákoli elegance pohybu, ladnost, byl popřením jakékoli obratnosti. Duelanti stojí tváří tvář strnule, pravice se zbraní křečovitě napřažené a sekají proti sobě.
„Mohli by představovat pár neohrabaně vyřezaných figur z nějakého orloje,“ popisoval svou zážitek ze setkáním s mensurou spisovatel Jerome Klapka Jerome. „Člověk má skoro dojem, že slyší cvakat natahovací pérka.“
O um, sílu nešlo, už vůbec ne o mrštnost. Cílem byly jizvy, a klid, lhostejnost, s níž zranění duelista snášel – zatímco přihlížející na jeho reakce dohlíželi. Ani první pomoc v podobě mediků neplní roli, která by se čekala. Otevřené rány ošetřují nejen ledabyle, ale dokonce se mnohdy snaží bolest zvýšit. O její zdolání právě jde, ne o šermířské umění.
Certifikátem o celém rituálu je jizva. Co nejdelší, co nejrozšklebenější. Její hojení proto její nositelé mnohdy úmyslně kazili, rozšťourávali ji. Na veřejnosti se mohli producírovat s tváří znetvořenou hororovým cejchem, známkou podstoupené bolesti.
Nad celou praktikou, jejím smyslem, se vznášel odér animálnosti, odlidštěnosti. „Když začala téci krev a byly obnažovány nervy a svaly, zakoušel jsem směs znechucení a útrpnosti. Ale při druhém duelu, to musím přiznat, začalo mé lepší já ustupovat do pozadí,“ přiznává ve svém svědectví Klapka Jerone. A přiznává: „Chtěl jsem víc.”
Jenže o naplnění jakkoli přízemních, nekultivovaných přirozených pudů nešlo. Cílem byl naprostý opak: společenská prestiž.
Dlouhatánská, neúhledná, křičící jizva na tváři byla respektovanou vstupenkou do vyšších společenských tříd. Lanovkou k zajištěnému postavení. Včetně výnosného sňatku. Bylo to svého druhu věno, doklad, že mladík je partie, který se, se svou jizvou, ve společnosti neztratí.
I proto si ti, kterým se nepodařilo projít oněmi bizarními šermířskými duely, pořizovali jizvy podomácku, břitvou. Nebo platili lékaře, ať je vykouzlí svým nástrojem.
Na vrcholu byla buršácká mensura a její stopy na přelomu devatenáctého a dvacátého století. Nacionalistický, mučednický sentiment, militaristická hierarchičnost a poslušnost studentských spolků odpovídaly i nacistické ideologii. Ony spolky však představovaly též konkurenci Hitlerjugend, proto je Hitler potlačil.
Vláda Západního Německa je zlegalizovala po roce 1950. Tradice nevymizela. Množit se v Německu a Rakousku začaly v devadesátých letech dvacátého století: sdílejí protisocialistickou, protikomunistickou, pro-nacionalistickou ideologii. Oprašují tradici. Cestu k mainstreamu však mají komplikovanou, vyhlížejí příliš archaicky. Takto nastoupili na začátek studentského roku 2003 členové studentského bratrstva Teutonia.
