Jako z hororu: jizvu jako odznak cti vyráběly buršácké souboje
Ženy kalendáře Pirelli: seznamte se s modelkami pro rok 2026
Jeho cílem je propojit nás s tím, odkud přicházíme, s emocemi, instinkty, stavy mysli. Koncept svého kalendáře Pirelli pro rok 2026 si přitom jeho autor fotograf Solve Sunsbo odvodil z ideje...
Co dá ženě silnější orgasmus. Studie porovnávala druhy dráždění
Dlouho se přehlížel, věda mu pořád teprve splácí dluh. Italská studie přitom přináší docela praktická zjištění. Vůbec poprvé zkoumala, jaká stimulace přináší ženám silnější vyvrcholení. Repertoár...
Velká vůle zhubnout. Angus Barbieri nejedl 382 dní. Shodil 125 kilo
Tak dlouhé to být nemělo, ale cítil se dobře – a zhubnout chtěl tak moc. Nepostil se jen tak podomácku, na jeho prodlužovanou snahu dohlíželi lékaři. Nakonec Angus Barbieri shodil 125 kilo. Trvalo to...
Smyslnost, živly, emoce. Kalendář Pirelli uvede i Adrii Arjonu
Ponese se v silné lince, propojí člověka, jeho vize, pocity, touhy po emancipaci, s ukotveností v přírodě a jejích živlech, v času a prostoru. Kalendář Pirelli pro rok 2026 nabídne představy,...
Masakr na Oktoberfestu. Vraždil krajní pravičák, dodnes se neví všechno
Dvanáct mrtvých, přes dvě stovky zraněných. Jenže následkem krajně pravicového teroristického útoku při Oktoberfestu roku 1980 bylo i něco jiného. Nejistota. Při útoku zemřel i jeho pachatel Gundolf...
KVÍZ: Historie na talíři. Odkud získaly slavné pokrmy své jméno?
Po kom se jmenují Mozartovy koule a jestli to Amadea nebolelo? Na to se ptát nebudeme. Ale připravte se, že úplně snadné to nebude. Gastronomie má totiž s historií společného víc, než by se na první...
Nevěra v genech? Muž má po odrostu dětí potřebu hledat další partnerku, líčí biolog
Na lidském chování mu přijde zvláštní, že jsme schopni spolupracovat i s lidmi, které vůbec neznáme. A že své chování měníme na základě toho, jak se nám to zrovna hodí. Evoluce formovala naše...
Vzal si do hlavy, že slavný doktor může za jeho stav. Oběť vyhlížel dva dny
Zelný trh, jedno z nejznámějších brněnských náměstí, sehrál roli v příběhu, jenž se odehrál v době naší první republiky. Psal se 18. říjen roku 1935 a byl to pošmourný den, kdy slunce nevykouklo z...
Dějiny parlamentních výtržností. Když létaly lavice, facky i smrduté bomby
Počátky českého parlamentarismu můžeme hledat na zemských sněmech, které nejednou stály v opozici vůči panovníkovi, případně se tu frakce hádaly mezi sebou. O skutečném parlamentu lze mluvit od roku...
Jeanne Calmentová žila déle než kdokoli jiný. Poznejte i další rekordmany
Říká se, že lidský život je krátký, u některých lidí to však zdaleka neplatí. Jejich život totiž obsáhl i přesáhl celé století a byli svědkem toho, jak se společnost za tu dobu proměnila. Představíme...
Ostraze velel knihovník. Jak Britové chránili královskou rodinu před nacisty
Dostali rozkaz nehajlovat, nacističtí únosci měli zajímané královské rodině jen salutovat. A Britové se únosu hlavy své monarchie opravdu báli. Měli plán, jak panovnickou rodinu chránit. Byla to...
Benching, ghosting, zombieing… Randění v roce 2025 připomíná hru Scrabble
Máte trápení se vztahy? Nedaří se v lásce? Je to benching, breadcrumbing, zombieing? Nebo snad ghosting? Randění je dnes pro starší i střední generace trochu jazykový oříšek. A nejen jazykový....
Legenda o zazděné Kateřině: mocný Čeněk z Vartenberka byl jiný, než praví pověst
Před 600 lety zemřel jako jeden z nejvlivnějších tuzemských politiků. Historie má nicméně Čeňka z Vartenberka za přeběhlíka, který byl husitou i katolíkem, jak se mu to zrovna hodilo. A pověsti...