Stačí uvést jména jako Eduard Wagner, Pavel Plch, Josef Šolc, Leonid Křížek či učitel celého zástupu šermířů Peter Koza, který nedávno oslavil osmdesátiny. Je jich mnohem víc a na jejich osudech lze dobře ukázat, čím je československá tradice historického šermu výjimečná a jak moc silná tato subkultura je.
Na pláň pod moravským hradem Helfštýnem vtrhnou Kumáni na koních, v trysku tasí šavle a předvádějí jezdecké i šermířské umění, při němž se tají dech. Nejde ovšem o skutečné divoké kočovné bojovníky z asijských stepí, nýbrž o slovenskou skupinu Tostabur, tedy Tovaryšstvo starých bojových umění a řemesel, které vede inženýr Peter Koza. Je polovina osmdesátých let a historický šerm je v Československu nesmírně populární. K dokonalosti mu chybí jediné – kvalitní šermířská škola.
Filmový šerm je někdy atraktivní, ale není realistický, protože kdybyste chtěl natočit opravdový duel, bude třeba za dvě sekundy skončený.