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Jak se Československo stalo kolébkou historického šermu. Mohl za to i film

Lukáš Kašpar
  17:00
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Tuzemský historický šerm je opravdu dobře známý nejen doma, ale i ve světě. | foto: ČTK

Tuzemský historický šerm je opravdu dobře známý nejen doma, ale i ve světě. Už před revolucí se stal zálibou tisíců nadšenců a mnozí se uplatnili ve velkých filmových produkcích, divadelních představeních, šermířských vystoupeních nebo jako učitelé na akademiích či školách šermu.

Stačí uvést jména jako Eduard Wagner, Pavel Plch, Josef Šolc, Leonid Křížek či učitel celého zástupu šermířů Peter Koza, který nedávno oslavil osmdesátiny. Je jich mnohem víc a na jejich osudech lze dobře ukázat, čím je československá tradice historického šermu výjimečná a jak moc silná tato subkultura je.

Na pláň pod moravským hradem Helfštýnem vtrhnou Kumáni na koních, v trysku tasí šavle a předvádějí jezdecké i šermířské umění, při němž se tají dech. Nejde ovšem o skutečné divoké kočovné bojovníky z asijských stepí, nýbrž o slovenskou skupinu Tostabur, tedy Tovaryšstvo starých bojových umění a řemesel, které vede inženýr Peter Koza. Je polovina osmdesátých let a historický šerm je v Československu nesmírně populární. K dokonalosti mu chybí jediné – kvalitní šermířská škola.

Filmový šerm je někdy atraktivní, ale není realistický, protože kdybyste chtěl natočit opravdový duel, bude třeba za dvě sekundy skončený.

Leonid Křížekšermířský expert

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