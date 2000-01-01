Třináct dní. Tak dlouho podle učebnic trvala kubánská raketová krize, během níž se svět ocitl na pokraji jaderné války. Jenže sovětské jaderné zbraně zůstaly na Kubě celých devětapadesát dní. Dorazily dávno předtím, než Američané pochopili, co se děje, a poslední odpluly až týdny poté, co si svět oddechl.
Autor: Getty Images
Revoluce na Kubě byla problém, který většina Američanů zprvu ani nepostřehla. Milovníků třtinového rumu a doutníků ve Spojených státech zase nežilo tolik, aby nástup Fidela Castra k moci v roce 1959 národ zneklidnil. A výpadek dodávek sladidla z karibské cukřenky? Ten bolel jen o trošku víc.
Autor: Profimedia.cz
Až krajně neobratná diplomacie Spojených států amerických a nepovedené pokusy o svržení kubánského režimu přispěly k tomu, že se Fidel Castro definitivně přivrátil na stranu Sovětského svazu.
Autor: Profimedia.cz
A dál? To sblížení karibského revolučního režimu se SSSR vyústilo až k tomu, že se ostrov vzdálený jen 150 kilometrů od pevniny USA stal tím nejpalčivějším ohniskem celé studené války. Která v souběhu několika málo dnů mohla přerůst ve válku nukleárně rozžhavenou.
Autor: ČTK
Ale abychom to neuspěchali: Začít musíme v dubnu 1961, kdy se v Bahía de Cochinos, Zátoce sviní v provincii Matanzas, vylodili kubánští exulanti vycvičení a podporovaní americkou CIA. Chtěli svrhnout Castrovu vládu. Jejich výcvik ani materiální podpora však za mnoho nestály.
Autor: Rumlin, Creative Commons
CIA ani nesplnila slib o tom, že jejich vylodění a útok bude podporovat americké letectvo. Byla to lež, určená jen k povzbuzení morálky. Celá ta invaze proti-castrovských guerill, která měla nastartovat všelidové povstání, byla předurčena k neúspěchu.
Autor: Miguel Vinas, Creative Commons
Invaze, podle očekávání, skončila během tří dní naprostým fiaskem. Kubánského vůdce ale utvrdila v přesvědčení, že další americký útok je jen otázkou času. A podporu ve svém revolučním boji, ochranu u silnějšího, začal hledat na opačné straně globusu. V Sovětském svazu
Autor: Profimedia.cz
Hlavním důvodem nebyla přímá sympatie kubánského revolucionáře se sovětskou ideologií. Castro se spíše bál spojení vnitřní opozice s exilovými organizacemi v zahraničí, jejichž aktivita výrazně narůstala.
Autor: ČTK
Přes veškeré neshody Fidel Castro několikrát naznačil možnost uvolnění vazeb se sovětským blokem a ochotu „rozmrazit“ vztahy mezi Havanou a Washingtonem. Ale Kennedyho vláda na tyto náznaky nereagovala a jen tím posouvala tak Kubu blíže Sovětskému svazu.
Autor: Profimedia.cz
Nadšení, s jakým byla Kuba přivítána do tábora socialistických zemí, však neznalo hranic. Aby ne: SSSR tehdy vnímalo jako akutní hrozbu rozmístění jaderných zbraní jednotek NATO v Turecku a v Itálii. A skrze spřátelenou Kubu se teď dala taková hrozba oplatit. Přenést i na druhou stranu, do srdce USA.
Autor: U.S. government, Creative Commons
Sovětský vůdce Nikita Chruščov se v roce 1962 rozhodl tajně rozmístit na Kubě jaderné rakety, které by dokázaly zasáhnout rozsáhlé oblasti Spojených států. Chtěl tím posílit sovětské strategické postavení a částečně vyrovnat americkou převahu v jaderných zbraních.
Autor: Atomic Archive
Pod krycím názvem Anadyr zahájil Sovětský svaz 12. července 1962 jednu z nejutajovanějších vojenských akcí studené války. Na Kubu mířily desítky tisíc sovětských vojáků, moderní protiletadlové systémy, bombardéry a balistické rakety.
Jen pro doplnění: Anadyr najdeme daleko na severovýchodě Čukotky. Název operace měl odvést pozornost zvědů, zmást nepřítele docela mylnou geografickou dispozicí.
Autor: Mztourist, Creative Commons
Transportní role se zhostily sovětské obchodní lodě, které přepravovaly přes Atlantik rozebrané rakety a vojenskou techniku. Skutečný účel plavby i povahu nákladu měly skrýt plachty, falešné celní deklarace a přísné utajení.
Autor: Atomic Archive
Americké zpravodajské služby? Ty slušně řečeno zaspaly. Zaznamenávaly sice neobvyklý námořní provoz, ale mylně ho přikládaly jen zaslané „bratrské“ a „rozvojové“ či „internacionální“ pomoci ze SSSR. Ostatně, z Československa tehdy zamířilo do přístavu v Havaně i 290 lokomotiv řady ČKD 721.
Autor: Atomic Archive
Sovětská loď Kasimov s trupy bombardérů Il-28 na cestě na Kubu, 28. září 1962
První varování, že na Kubu možná míří i rakety středního doletu, obdržel Washington na konci srpna.
Autor: Atomic Archive
Snímek sovětské nákladní lodi Poltava pořízený americkou rozvědkou; loď je na fotografii z 15. září 1962 zachycena vysoko nad hladinou. Podle sovětských dokumentů přepravovala osm balistických raket středního doletu a následujícího dne dorazila do přístavu Casilda.
V reakci pak 7. září 1962 Spojené státy povolaly do akce 150 tisíc záložních vojáků. Na toto varování Chruščov odpověděl, že na Kubě žádné sovětské rakety neumístí. V té době už však rakety na Kubě byly.
Autor: Atomic Archive
Američané dlouho neměli nezvratný důkaz, že na ostrov míří také útočné jaderné zbraně. Až průzkumný letoun Lockheed U-2 dokázal fotografovat rozsáhlá území – z výšky přes dvacet kilometrů, tedy nad běžným operačním dosahem většiny tehdejších sovětských stíhaček – situaci na ostrově.
Autor: Atomic Archive
Speciální kamery U2 pořizovaly snímky, na nichž mohli američtí vojenští analytici rozpoznat silnice, vozidla, stavby. A dne 14. října 1962 přeletěl major Richard Heyser v letounu U-2 západní část Kuby, kde pořídil sérii fotografií, které změnily dějiny studené války.
Autor: Atomic Archive
Na první pohled ukazují jen silnice, mýtiny, podlouhlé objekty a nenápadné stavby. Ve skutečnosti zachycují přípravy k rozmístění ničivých zbraní, které mohly během několika minut zasáhnout americká města.
Autor: Atomic Archive
Snímek z letounu U-2 zachycující konvoj nákladních vozidel blížící se k palebnému postavení sovětských balistických raket středního doletu u Los Palacios poblíž San Cristóbal. Jednalo se o první snímek, u něhož byla identifikována přítomnost sovětských balistických raket středního doletu na Kubě.
14. října 1962: Snímek z letounu U-2 zachycující stanoviště raket středního doletu (MRBM) vzdálené dvě námořní míle od místa rozmístění u Los Palacios – šlo o druhou skupinu raket objevenou na Kubě.
Co kdyby se někdo podíval lépe? Ne. 29. srpna 1962 zachytily snímky rozestavěná stanoviště protiletadlových řízených střel (SAM), ale u San Cristóbalu – kde se později nacházelo první na Kubě odhalené stanoviště balistických raket středního doletu – nebylo ještě patrné nic.
Z objektů, které by laik možná považoval za obyčejná staveniště kdesi pod palmami, se tak stal důkaz o tajném rozmísťování útočných raket.
Autor: Atomic Archive
Ráno 16. října se prezident John F. Kennedy dozvěděl, že Sovětský svaz buduje na Kubě základny pro rakety schopné nést jaderné hlavice. Okamžitě svolal úzký okruh poradců, z něhož vznikl krizový výbor ExComm.
Datem 16. října začíná třináctidenní období, představující nejnebezpečnější fázi celé kubánské raketové krize.
Autor: Atomic Archive
Fotografičtí analytici amerického Národního střediska pro interpretaci fotografií z 15. října identifikovali na snímcích odpalovací zařízení, raketové transportéry a charakteristické uspořádání sovětské základny.
Sovětské rakety R-12, na Západě označované SS-4, měly dolet přibližně dva tisíce kilometrů a z kubánských základen mohly ohrozit Washington i další města na východě a jihu USA.
Sověti navíc připravovali postavení pro rakety delšího doletu R-14, které by v případě dokončení rozšířily ohroženou oblast na podstatnou část amerického území.
Referenční fotografie CIA zachycující sovětskou balistickou střelu středního doletu (v amerických dokumentech označovanou jako SS-4, v sovětských jako R-12) na Rudém náměstí v Moskvě.
Další atmosféra se nesla v duchu existenční hrozby, na níž bylo třeba okamžitě najít řešení. Z možných se jevily dvě: Bombardovat a/nebo vyjednávat.
Autor: Atomic Archive
Kennedyho vojenští poradci navrhovali letecké údery proti raketovým základnám, případně invazi na Kubu, která by hrozbu definitivně odstranila. Prezident však věděl, že ani masivní bombardování nemusí zničit všechny rakety a tušená sovětská odveta by mohla přerůst v jadernou válku.
Další průzkumné lety odhalovaly nové raketové základny, sklady a podpůrná zařízení, na nichž sovětští vojáci horečně pokračovali v práci. Američtí analytici sledovali, jak se jednotlivá postavení přibližují operační připravenosti, zatímco politici stále hledali způsob, jak jejich dokončení zabránit.
Večer 22. října 1962 vystoupil prezident Kennedy v televizním projevu a poprvé veřejně oznámil, že Sověti na Kubě rozmísťují útočné rakety. Požadoval jejich odstranění a varoval, že jakýkoliv jaderný útok z Kuby bude Spojenými státy považován za útok Sovětského svazu.
Autor: Atomic Archive
Kennedy nařídil kolem Kuby vytvořit námořní „karanténu“, jejímž cílem bylo zastavit další dodávky útočných zbraní na ostrov. Dne 23. října 1962 k tomu podepsal mimořádné memorandum.
Washington se záměrně vyhnul slovu blokáda. To by mohlo být Moskvou vykládáno jako válečný akt. Skutečné riziko ozbrojeného střetu však zůstávalo mimořádně vysoké.
Autor: U.S. Navy, Creative Commons
Americké válečné lodě zaujaly pozice v Karibiku a Atlantiku, zatímco k oblasti směřovala sovětská plavidla s vojenským nákladem. Každé přiblížení, změna kurzu či pokus o kontrolu lodí mohly vyvolat incident, jehož následky by dalece přesáhly hranice Karibiku.
Dne 24. října se některé sovětské lodě blížící se k americké karanténní linii zastavily nebo změnily kurz, což Washington přijal jako první povzbudivý signál. Krize tím však zdaleka nekončila: rakety již dopravené na Kubu zůstávaly na místě a práce na jejich základnách pokračovaly.
Autor: U.S. Navy, Creative Commons
Dne 25. října předložil americký velvyslanec Adlai Stevenson na zasedání Rady bezpečnosti OSN letecké snímky sovětských raketových základen.
Autor: US Government, Unknown photographer, Creative Commons
Fotografické důkazy usvědčovaly Moskvu z rozmísťování útočných zbraní, jejichž přítomnost sovětští představitelé dosud veřejně popírali. Lži Sovětského svazu se odhalovaly takříkajíc v přímém přenosu.
Vedle výškových průzkumných letounů U-2 začaly americké stroje RF-8 Crusader fotografovat kubánská vojenská zařízení z velmi malých výšek.
Detailní snímky zachycovaly raketové transportéry, odpalovací techniku i stavební práce a umožňovaly sledovat změny na základnách prakticky den po dni.
Autor: Atomic Archive
Americké strategické letectvo přešlo během krize na stupeň pohotovosti DEFCON 2, tedy pouhý krok od nejvyššího stupně určeného pro bezprostředně hrozící jadernou válku. Bombardéry s jadernými zbraněmi držely bojovou pohotovost a část z nich nepřetržitě hlídkovala ve vzduchu.
Autor: Atomic Archive
Koncem října některá sovětská raketová postavení na Kubě dosáhla operační připravenosti, přestože jiná zůstávala rozestavěná.
Americké vedení navíc netušilo, že na ostrov již dorazily také sovětské jaderné hlavice a že případná invaze může narazit na mnohem nebezpečnější odpor, než předpokládalo.
Autor: USAF, Creative Commons
Dne 26. října obdržel Kennedy od Chruščova osobní poselství naznačující možnost dohody: Sověti stáhnou rakety výměnou za americký závazek nenapadnout Kubu. Následující den však přišel další, tvrdší požadavek, aby Spojené státy odstranily také své jaderné rakety Jupiter, z Turecka.
Autor: Mars184, Creative Commons
Dne 27. října zasáhla sovětská protiletadlová raketa S-75 americký průzkumný letoun U-2 nad Kubou a jeho pilot major Rudolph Anderson zahynul. Incident se odehrál během nejnapjatějšího dne krize, tzv. Černé soboty. Mohl být bezprostřední záminkou k vojenskému útoku.
Autor: Vansara (talk), Creative Commons
Po sestřelení amerického letounu sílil ve Washingtonu tlak na bombardování sovětských protiletadlových postavení. Kennedy však okamžitou odvetu nenařídil a dal přednost pokračování diplomatických jednání, přestože tím riskoval kritiku vlastních vojenských velitelů.
Autor: Cecil Stoughton, Creative Commons
Téhož dne americké protiponorkové síly pronásledovaly sovětskou ponorku B-59, jejíž posádka kvůli přerušenému spojení nevěděla, zda už nevypukla válka. Ponorka přitom nesla torpédo s jadernou hlavicí, o němž Američané neměli tušení, a podle pozdějších svědectví k jeho použití mnoho nechybělo.
Autor: U.S. Navy, Creative Commons
Sovětský důstojník Vasilij Archipov pomohl uklidnit velitele ponorky B-59 Valentina Savického, který americké signalizační výbuchy považoval za možný útok. Přesný průběh události zůstává mezi historiky předmětem diskusí, Archipovův zásah však pravděpodobně zabránil eskalaci.
Večer 27. října jednal prezidentův bratr Robert Kennedy se sovětským velvyslancem Anatolijem Dobryninem o podmínkách ukončení krize. Washington přislíbil, že Kubu nenapadne, a neveřejně také souhlasil s pozdějším odstraněním amerických raket Jupiter z Turecka.
Autor: Profimedia.cz
Dne 28. října 1962 oznámil Nikita Chruščov, že Sovětský svaz souhlasí s demontáží a odsunem útočných raket z Kuby pod mezinárodním dohledem.
Svět si oddechl, ačkoliv samotné odstraňování raket, vyjednávání o kontrolách a definitivní ukončení námořní „karantény“ měly teprve přijít.
Autor: USN, Creative Commons
Rádio Moskva oznamuje, že Sovětský svaz přijal navrhované řešení, a zveřejňuje text Chruščovova dopisu, v němž se potvrzuje, že rakety budou staženy výměnou za závazek Spojených států, že neprovedou invazi na Kubu.
Na začátku listopadu začali Sověti rozebírat raketová zařízení a nakládat jejich součásti na lodě, které je měly dopravit zpět do Sovětského svazu. Americké průzkumné letouny dál fotografovaly bývalá odpalovací postavení a kontrolovaly, zda z nich skutečně mizí nebezpečná technika.
Autor: NARA record: 1146111, Creative Commons
Při zpáteční plavbě musely sovětské lodě umožnit americkým silám vizuální ověření odvážených raket, které byly pro tento účel vystaveny na palubách. Po potvrzení jejich odchodu a sovětském souhlasu se stažením bombardérů Il-28 ukončil Kennedy 20. listopadu námořní karanténu Kuby.
Autor: Atomic Archive
Fidel Castro? Ten z příběhu Karibské krize nezmizel. Jen jej nikdo nebral v potaz. Cítil se právem naprosto ošizen, vyřazen z veškerého jednání. Ukázalo se, že pro Sovětský svaz nikdy nebyla Kuba skutečným partnerem. Sehrála jen roli geograficky příhodného ostrova pro instalaci raket.
Autor: Profimedia.cz
Skutečnost, že Kuba byla jen šachovnicí a nikoliv hráčem této globální partie, bude Castra mrzet do konce života.
Autor: Profimedia.cz
Z těch devětapadesáti dní osmnáct Moskva aktivně zatajovala přítomnost jaderných zbraní na Kubě, lhala o tom. Celkem šest dní ostře konfrontovala USA a vyhrožovala. A po slibu okamžitého stažení? To je tam ještě dalších pětatřicet dní ponechala.
Autor: Atomic Archive
Kubánská krize ukázala, jak snadno mohou vojenské operace, chybné odhady a rozhodnutí jednotlivců přivést velmoci na pokraj katastrofy. Washington a Moskva následně zřídily přímé komunikační spojení a uzavřely smlouvu o částečném zákazu jaderných zkoušek. Kuba dál zůstala státem sovětského bloku.
Autor: Profimedia.cz