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Třináct dní před „koncem světa“. Jak začala a skončila kubánská krize

Radomír Dohnal
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Třináct dní. Tak dlouho podle učebnic trvala kubánská raketová krize, během níž... Revoluce na Kubě byla problém, který většina Američanů zprvu ani nepostřehla.... Až krajně neobratná diplomacie Spojených států amerických a nepovedené pokusy o... A dál? To sblížení karibského revolučního režimu se SSSR vyústilo až k tomu, že... Ale abychom to neuspěchali: Začít musíme v dubnu 1961, kdy se v Bahía de... CIA ani nesplnila slib o tom, že jejich vylodění a útok bude podporovat... Invaze, podle očekávání, skončila během tří dní naprostým fiaskem. Kubánského... Hlavním důvodem nebyla přímá sympatie kubánského revolucionáře se sovětskou... Přes veškeré neshody Fidel Castro několikrát naznačil možnost uvolnění vazeb se... Nadšení, s jakým byla Kuba přivítána do tábora socialistických zemí, však... Sovětský vůdce Nikita Chruščov se v roce 1962 rozhodl tajně rozmístit na Kubě... Pod krycím názvem Anadyr zahájil Sovětský svaz 12. července 1962 jednu z...
Třináct dní. Tak dlouho podle učebnic trvala kubánská raketová krize, během níž se svět ocitl na pokraji jaderné války. Jenže sovětské jaderné zbraně zůstaly na Kubě celých devětapadesát dní. Dorazily dávno předtím, než Američané pochopili, co se děje, a poslední odpluly až týdny poté, co si svět oddechl.

Karibská krize, též kubánská krize, byla třináctidenní otevřenou konfrontací, která se odehrála v říjnu roku 1962 a jejímiž hlavními protagonisty byly Spojené státy americké a Sovětský svaz s Kubou.

Docela horká studená válka

Předcházelo jí rozmístění amerických jaderných střel Thor v Anglii (rok 1959) a jaderných střel Jupiter v Itálii a Turecku (rok 1961): na dostřel do Moskvy. Kromě toho Washington organizoval operace proti Kubě, CIA cvičila a vyzbrojovala kubánské protirežimní emigranty, americká invaze do Zátoky sviní sice neuspěla, Spojené státy se však dál snažily havanský režim destabilizovat a přispět k jeho svržení.

To dostalo do středu americko-sovětské konfrontace Kubu. I proto, aby si ji Sovětský svaz udržel ve svém vlivu a nenechal ji odlevitovat k Číně, se rozhodl zakročit. Rázně, silně: umístit na ostrov svoje jaderné střely. V rámci operace Anadyr se na Kubu přesunulo na 42 tisíc sovětských vojáků – a 162 jaderných hlavic.

Tak byl připravený půdorys pro dny, které postavily dvě jaderné velmoci nejblíže přímému střetu za celou studenou válku.

Třináct dní hluboké krize

  • 14. října: Americký letoun U-2 pořídil na západní části kubánského ostrova 928 snímků, na nichž jsou později identifikovány sovětské základny.
  • 16. října: Fotografie jsou jako důkazy předloženy prezidentu J. F. Kennedymu, který svolává krizovou skupinu Výkonný výbor Národní bezpečnostní rady (EXCOMM) USA. Výbor navrhne šest variant americké reakce:
    1. Nic nedělat: nereagovat.
    2. Diplomacie: využít diplomatický tlak k tomu, aby Sovětský svaz rakety odstranil.
    3. Tajný přístup: nabídnout Castrovi volbu mezi rozchodem se Sověty a invazí.
    4. Invaze: napadnout Kubu masivním výsadkem a Castrův režim svrhnout.
    5. Letecký úder: využít americké letectvo k útoku na všechna známá sovětská raketová stanoviště.
    6. Blokáda: využít americké námořnictvo k zablokování dodávek raket na Kubu.
  • 22. října: Kennedy v televizním projevu americkému obyvatelstvu ohlašuje karanténu ostrova, jak blokádu označuje.
  • 24. října: Americké síly blokádu prakticky zahájily.
  • 27. října: Dva vrcholné momenty krize a série důležitých diplomatických kroků na nejvyšší úrovni.
    Sovětské jednotky nad Kubou sestřelily americký letoun Lockheed U-2, jeho pilot zahynul. A zmatená sovětská ponorka B-59 málem vyslala na Američany jaderné torpédo: neudělala to a katastrofu nerozpoutala jen díky uvážlivosti svého velitele Vasilije Archipova.
    Spojené státy a Sovětský svaz si vyměňují dopisy, Robert Kennedy tajně vyjednává se sovětským velvyslancem.
  • 28. října: Sovětský vůdce Nikita Chruščov oznamuje stažení raket z Kuby. Bez konzultace s politickým výborem strany, bez informování kubánského vůdce.

Vasilij Archipov: Muž, který zachoval klid a zabránil jaderné válce

Dohoda veřejná i tajná

Sovětský svaz odstranil jaderné rakety z Kuby, to byla veřejná část úmluvy.

Spojené státy odstranily svoje jaderné rakety z Itálie a Turecka, to byla část dohod, kterou politici neohlásili.

Následky krize

Utajení části dohody postavilo Chruščova i Sovětský svaz do oslabené pozice, Chruščov byl dva roky poté z funkce odvolaný.

Mezi Spojenými státy a Sovětským svazem byla ustavena horká linka pro obdobné případy, byla podepsána dohoda o částečném zákazu jaderných zkoušek.

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