Karibská krize, též kubánská krize, byla třináctidenní otevřenou konfrontací, která se odehrála v říjnu roku 1962 a jejímiž hlavními protagonisty byly Spojené státy americké a Sovětský svaz s Kubou.
Docela horká studená válka
Předcházelo jí rozmístění amerických jaderných střel Thor v Anglii (rok 1959) a jaderných střel Jupiter v Itálii a Turecku (rok 1961): na dostřel do Moskvy. Kromě toho Washington organizoval operace proti Kubě, CIA cvičila a vyzbrojovala kubánské protirežimní emigranty, americká invaze do Zátoky sviní sice neuspěla, Spojené státy se však dál snažily havanský režim destabilizovat a přispět k jeho svržení.
To dostalo do středu americko-sovětské konfrontace Kubu. I proto, aby si ji Sovětský svaz udržel ve svém vlivu a nenechal ji odlevitovat k Číně, se rozhodl zakročit. Rázně, silně: umístit na ostrov svoje jaderné střely. V rámci operace Anadyr se na Kubu přesunulo na 42 tisíc sovětských vojáků – a 162 jaderných hlavic.
Tak byl připravený půdorys pro dny, které postavily dvě jaderné velmoci nejblíže přímému střetu za celou studenou válku.
Třináct dní hluboké krize
- 14. října: Americký letoun U-2 pořídil na západní části kubánského ostrova 928 snímků, na nichž jsou později identifikovány sovětské základny.
- 16. října: Fotografie jsou jako důkazy předloženy prezidentu J. F. Kennedymu, který svolává krizovou skupinu Výkonný výbor Národní bezpečnostní rady (EXCOMM) USA. Výbor navrhne šest variant americké reakce:
- Nic nedělat: nereagovat.
- Diplomacie: využít diplomatický tlak k tomu, aby Sovětský svaz rakety odstranil.
- Tajný přístup: nabídnout Castrovi volbu mezi rozchodem se Sověty a invazí.
- Invaze: napadnout Kubu masivním výsadkem a Castrův režim svrhnout.
- Letecký úder: využít americké letectvo k útoku na všechna známá sovětská raketová stanoviště.
- Blokáda: využít americké námořnictvo k zablokování dodávek raket na Kubu.
- 22. října: Kennedy v televizním projevu americkému obyvatelstvu ohlašuje karanténu ostrova, jak blokádu označuje.
- 24. října: Americké síly blokádu prakticky zahájily.
- 27. října: Dva vrcholné momenty krize a série důležitých diplomatických kroků na nejvyšší úrovni.
Sovětské jednotky nad Kubou sestřelily americký letoun Lockheed U-2, jeho pilot zahynul. A zmatená sovětská ponorka B-59 málem vyslala na Američany jaderné torpédo: neudělala to a katastrofu nerozpoutala jen díky uvážlivosti svého velitele Vasilije Archipova.
Spojené státy a Sovětský svaz si vyměňují dopisy, Robert Kennedy tajně vyjednává se sovětským velvyslancem.
- 28. října: Sovětský vůdce Nikita Chruščov oznamuje stažení raket z Kuby. Bez konzultace s politickým výborem strany, bez informování kubánského vůdce.
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Vasilij Archipov: Muž, který zachoval klid a zabránil jaderné válce
Dohoda veřejná i tajná
Sovětský svaz odstranil jaderné rakety z Kuby, to byla veřejná část úmluvy.
Spojené státy odstranily svoje jaderné rakety z Itálie a Turecka, to byla část dohod, kterou politici neohlásili.
Následky krize
Utajení části dohody postavilo Chruščova i Sovětský svaz do oslabené pozice, Chruščov byl dva roky poté z funkce odvolaný.
Mezi Spojenými státy a Sovětským svazem byla ustavena horká linka pro obdobné případy, byla podepsána dohoda o částečném zákazu jaderných zkoušek.
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