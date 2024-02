Většina muslimů jazyku Koránu a jeho významu moc nerozumí, říká islamolog

Plánoval, že se stane katolickým knězem, místo toho jej studium na Papežském institutu arabistiky a islamologie zavedlo na dva roky do Káhiry a na čtyři roky do Říma, kde se ponořil do poznávání islámu a jeho svaté knihy Koránu. Nyní je Lukáš de la Vega Nosek jedním z českých znalců obojího. „Islám je náboženství jako každé jiné. Z jedné strany může inklinovat k násilí, z druhé zase k lásce a míru,“ vysvětluje islamolog a arabista působící na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové a Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy.

Jak to, že se papežský institut zabývá studiem islámu?

Především kvůli dialogu a poznání druhého náboženství, případně i kvůli hlubšímu teologickému poznání samotného křesťanství. Především v Káhiře jsme byli hodně orientovaní na klasickou arabštinu, abychom chápali islám skrze jeho prameny. Arabština má totiž dvě úrovně jazyka – jedna je spisovná, kterou jsme se učili my, ale tou se na ulici vůbec nedomluvíte.