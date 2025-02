Příliš chytří, aby uspěli. Vysoké IQ se často paradoxně stává nepřítelem

Ulehčuje nám vysoká inteligence život? Nebo ho naopak dělá složitějším? A jak se vůbec v reálném životě lidé s vysokým IQ uplatňují?

Tohle se snažilo zjistit už mnoho vědeckých výzkumů, třeba ten, který už v roce 1926 provedl americký psycholog Lewis Terman. V kalifornských školách vybral na 1 500 nejnadanějších žáků s IQ mezi 140 a 170 body (IQ nad 140 se označuje jako genialita). Děti sledoval v průběhu let až do jejich dospělosti, aby zjistil, jak se svým darem naloží. Výsledek? Téměř všechny studovaly prestižní univerzity. Jejich průměrný plat v zaměstnání byl potom až dvojnásobný proti průměru. Hodně nadprůměrné však bylo v jejich případě i procento rozvodovosti, alkoholismu a sebevražd. Tito lidé častěji trpěli samotou a depresemi. K podobným výsledkům dospěl i výzkum londýnské Middlesex University z roku 2010. Ten sledoval dvě stovky geniálních dětí až do dospělosti a zjistil, že mimořádného kariérního úspěchu dosáhlo jen šest z nich. Navíc u nich bylo o dost vyšší procento rozvodů či alkoholismu.

Měla IQ skoro 200, pět univerzitních diplomů, ale zaměstnat ji nikdo nechtěl.