Jeho práce zdobily přední světové magazíny, fotil pro prestižní módní a kosmetické značky. Je autorem ikonického obalu alba Coldplay. Nyní se chystá fotograf Sølve Sundsbø vstoupit do...

Pozemní bitva na americkém území okupovaném Japonskem vyvrcholila v husté mlze bratrovražednými přestřelkami a vstoupila do učebnic psychologie jako odstrašující příklad.

Před 20 lety zemřela Melita Norwoodová, známá jako milá stará paní pečující o zahrádku. Těžko uvěřit, že 40 let posílala do Kremlu z Anglie jaderná tajemství. Příběh špionské rekordmanky popisuje...

Už bezmála osmnáct let se světem toulají auta se střešní kamerou, která panoramaticky snímkuje ulice. Ty si můžeme projít v Google mapě. Při virtuální procházce vaší ulicí možná potkáte sousedy. Nebo...

Sexuální magii propadl v mládí. Známého okultistu podezírali i z vraždy Vranské

Premium

Známý je jako Petr z Lásenice, a snad aby působil světácky, používal francouzskou podobu toho jména: Pierre de Lasenic. Letos v květnu je to 125 let, co se tento významný český alchymista, okultista...