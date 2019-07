I sexuální scény musí herci cvičit, nejen akční, říká trenérka

„Nejsou to orgie, není to scéna z nočního klubu,“ musela čtenářům zdůraznit Clarissa Sebag-Montefiore z listu The New York Times, když popisovala moment z „intimního workshopu“, který sledovala. Nemohla však zastřít, že místnost byla plná mužů a žen, kteří se ve skupinách objímali, hladili, laskali. Že atmosféra byla plná vzrušení a napětí.

Jenže sexuální večírek to opravdu nebyl. Dirigentkou, průvodkyní byla zúčastněným Ita O´Brienová. Bývalá tanečnice a režisérka, která působí jako koordinátorka filmových intimních scén, například ve spolupráci s HBO a Netflix.

Jednou ze scén, které pomáhala vystavět, je například moment ze seriálu Sex Education, připomíná server Bustle. Násilnický student v něm drží na zemi šikanovaného hocha, který mu plivne do tváře. Plivanec je oplacený, aby si nato k divákovu šoku oba mladíci vyměnili vášnivý polibek.

Překvapivá scéna je nabitá spontaneitou, obrat od agrese k něžnosti působí jako okamžitý zlom, momentální emocionální obrat. Připravena, prodebatována a nacvičena však scénka byla s precizností, pečlivostí. Trpělivostí. Bylo to třeba, oběma hercům se totiž příčilo ponížit pliváním toho druhého, byť jen v hereckém rámci. Jak věc zinscenovat bylo úkolem právě O´Brienové, koordinátorky intimních, sexuálních scén.

Jejím posláním je zajistit, aby scény působily věrohodně, živě, ale též to, aby svým aktérům neubližovaly. Vášnivé, vzrušující, oceňované filmové momenty totiž mnohdy přinášely traumata a duševní poranění, i když se o tom začalo mluvit docela nedávno.

Bolelo to

Cejch například vypálil film Poslední tango v Paříži Marii Schneiderové. Vznikl v roce 1972, až o pětatřicet let později herečka přiznala, že scéna, kdy si ji vezme Marlon Brando násilím, před níž ji scénář nevaroval, protože v něm scházela, v ní vyvolala pocit ponížení. Jako by byla vlastně znásilněna, jak Brandonem, tak režisérem snímku Bernardem Bertoluccim.

O ponížení mluvila i francouzská herečka Léa Seydouxová, hvězda filmu Život Adéle, jemuž se tleskalo pro autentické zachycení divokého, syrového lesbického sexu. „Cítila jsem se jako prostitutka,“ prohlásila.

A k podobné zkušenosti se měla odvahu doznat i Nicole Kidmanová. „Jen jsem ležela na podlaze, nemohla jsem se zvednout, nechtěla jsem se zvednout,“ popsala situaci po natáčení jedné ze scén agresivního sexu pro seriál Big Little Lies. „Cítila jsem se naprosto ponížená a zničená. A cítila jsem uvnitř sebe zlost.“

Jak točit sex eticky Pravidla Ity O´Brienové pro režiséry, herce a producenty zahrnují například body: při zkouškách musí být vždy „třetí osoba“

zkoušce a natáčení musí předcházet souhlas ohledně míry nahoty a ohledně oblastí, k nimž budou směřovat doteky

tělesné partie a sexuální aktivity musejí být nazývána slušně, ne vulgárně

intimní scény, ať zahrnují samotný simulovaný pohlavní styk, nebo jen diskrétnější fyzický kontakt, musejí podléhat plné choreografii

během zkoušení musejí herci dát verbální souhlas s veškerým fyzickým kontaktem, než k němu dojde

Podobných líčení prý O´Brienová slyšela bezpočet: nijak nepřipravení herci nebo herečky jsou zčistajasna vyzváni, aby se před kamerou svlékli, sexuální scény se vymknou kontrole, aniž by kamera přestala natáčet, překračují souhlas, nechávají jednoho z herců nebo například režiséra v nadřazené pozici.

Jedním z cílů její mise, která spočívá v konzultacích při natáčení i pořádání workshopů, je dát moc nad hraním do rukou herců. Prostřednictvím prodiskutování a odsouhlasení každého kroku delikátních scén. Ita O´Brienová kvůli tomu dokonce s dalšími odbornicemi svého oboru Vanessou Ewanovou, Meredith Duftonovou a Jennifer Wardovou Lealandovou vypracovala pravidla pro natáčení intimních scén.

Rozvířila jimi zavedené pořádky filmového byznysu. A mnozí se ptali: neztratí se ze sexuálních scén vášeň a jiskra?

Odpověď O´Brienové je promyšlená, podložená znalostí v budování intimního herectví. A přesvědčivě logická. „Proti nacvičování intimních scén se často ozývá námitka: Když je zkoušíte, potlačuje to chemii, nebude to vášnivé, vzrušující. Dobrý bože, když máte bojovou scénu, taky přece nedáte hercům do rukou jen tak zbraně a neřeknete jim, aby se do toho pustili. Protože všichni vědí, jak nebezpečné to je,“ říká.

Kevin Spacey: alfa samec, který nedovedl zkrotit sám sebe „Nikdy nepoznáte, kým jsem,“ znělo jeho motto. Po odhalení jeho sexuálního predátorství dostalo temné kontury. Mlčení, jímž Kevin Spacey úzkostlivě strážil své soukromí, skrývalo i hříchy, které měl famózní filmový a divadelní herec a úspěšný producent důvod skrývat.

V listu The Guardian cituje vyjádření režiséra Bertolluciho k inkriminované scéně, která poznamenala Marii Schneiderovou: „Chtěl jsem její reakci jako dívky, ne jako herečky.“ Právě tak vysvětlil, proč ji jako devatenáctiletou nechal před kamerou zaskočit drsnou scénou. Chtěl, aby vztek a ponížení cítila, nehrála. Právě v tom je podle O´Brienové problém, v tom, že jsou herci donuceni přestat být herci a v daném čase a prostoru se stávají sami sebou, opouštějí tedy profesionalitu.

Nastavená pravidla podle jejích slov nefungují jako hráz nebo cenzor, hercům naopak otevírají dveře ke svobodě. „To proto, že když jsou nastaveny parametry scény, lze ji vyplnit kreativitou. Jen s jasně určenými a odsouhlasenými parametry mohou herci zahrát zranitelnost, protože sami osobně zranitelní nejsou,“ vysvětlila Ita O´Brienová redaktorce The New York Times.

Ostatně, znázornění sexu v Sex Education je vychvalováno například magazínem GQ jako nejlepší zobrazení sexu a teenagerů. Podle režiséra seriálu Bena Taylora je to díky otevřeným diskuzím o sexuálních scénách, které O´Brienová pořádala s mladými a často nezkušenými herci.

O´Brienová sama věří, že za pár let nebude možné bez zajištění odborného poradenství, které by dbalo na psychické bezpečí herců, intimní scény natáčet. Kanál HBO souhlasí již od října 2018, kdy podle magazínu Rolling Stone vyhlásil, že pro něj žádná sexuální scéna bez takového poradenství nevznikne.