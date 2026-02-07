Rafinovaný zločin na Židovské radnici. Slavný inspektor odhalil lupiče podle bot

Premium

Stopy po vloupání do trezoru | foto: EU/BT / AlamyProfimedia.cz

Autor:
  13:00
Kdo uměl za první republiky vykrást trezor, byl považován v „galérce“ za smetánku. A vlastně právem, protože to předpokládalo vynalézavost i fortel. Nebylo to jako vykrást půdu nebo obrátit někomu kapsy. Kasařské umění však mělo i nevýhody.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit
Krimi příběh

V protektorátním filmu Těžký život dobrodruha otevře Fred Flok v podání Otomara Korbeláře trezor za pomoci vlásenky a nitě a zase ho za sebou zavře. Což je ovšem jen legenda.

V té době už byli mistři kasaři buď popravení, nebo v koncentrácích, protože okupanti se s nimi nemazali jako demokratické Československo, a navíc šli na kasy v drtivé většině s ručním vrtákem a páčidlem. Navrtali do pláště trezoru dírky do oblouku či obráceného háčku a páčidlem pak plech vytrhali a ohnuli tak, aby se do kasy dalo sáhnout a vybrat obsah. Každý kasař měl svůj rukopis a „páni inšpektóři“ hned na místě odhadovali, jestli popelku (protože z trezorů se sypal popel, který jim zaručoval ohnivzdornost) vybral Koudela, Buršík anebo snad Lecián.

Když se policejní úředníci skláněli nad lupičským dílem, shodli se, že takhle žádný kasař z pražského rajonu nepracuje.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
titulek

Belle z pekla zabíjela opuštěné muže i děti, nechala za sebou výhružné tajemství

Belle Gunnessová s dětmi. Philip (na klíně) je z manželství z Gunnessem, Myrtle...

Přes inzeráty lákala na svou bohatě zařízenou farmu opuštěné muže. Nabízela jim naplněný život ve...

Kožené rukavice jako zásadní důkaz vraždy. Vyvolávaly v něm sadistické touhy

ilustrační snímek

Znala ho od vidění. Když u ní zazvonil a požádal o trochu kávy, nepojala podezření a pozvala ho...

Vedl spořádaný život, zabíjel náhodně a metodicky. Sériový vrah Keyes potrápil FBI

Náhodnost byla jeho vzorcem, strategií. Stejně jako střídání vražedných metod....

Byl slušným občanem, ztělesněním nenápadnosti. Inovoval sériové vraždění, útoky si logisticky...

Odtáhl ji za ruce a ukojil své zrůdné pudy. Od oprátky vraha nezachránila ani matka

ilustrační snímek

Mrzlo. Seběhl schody a kabát si zapnul až ke krku. Otevřel dveře a žárovka z chodby osvítila...

Smrt angažované svazačky. Pomsta, nebo řádění sadisty? Důkaz vydal zamrzlý rybník

Na rybníku Aloisov v parku uprostřed pražského sídliště Černý Most se pod dvěma...

Nemusíte mít žádné pochybné známosti v kriminálním polosvětě, aby si vás – samozřejmě zcela...

Jediné bodnutí přímo do srdce. Záhadu mrtvé v lese objasnila až další vražda

ilustrační snímek

Vražda beze svědků a zdánlivě i bez motivu zamotala v létě roku 1931 hlavu prachatickým i píseckým...

Krutost, ani kapka soucitu. Topiče svázali a bili jako zběsilí, stříkance krve byly všude

Proč musel zemřít tichý a nekonfliktní topič Jaroslav M.?

Sklenice s obědem o sebe v síťovce zacinkaly, když kráčela k domku svého synovce. Nesla mu slíbený...

Nejčtenější

Skřítek, playboy, násilník. Případ princeznina syna otřásá norskou monarchií

Vždycky jako by byl něčím jiným než sebou. Symbolem neobvyklého královského...

Vždycky jako by byl něčím jiným než sebou. Symbolem neobvyklého královského svazku. Dokladem jeho vybočení z tradic. Jeho přítěží. Jeho ikonou. Miloučkým šotkem norského národa. Nečlenem královské...

K čemu všemu je penis. A jaký ženy a muži ocení, i to ukázala studie

Evoluční záhada, mínila o penisu věda.

Její otázka byla zdánlivě svérázná. Jaký je účel lidského penisu? Nadbytečná otázka je to však skutečně jen zdánlivě. Věda má účel pohlavního údu na seznamu „evolučních záhad“ již dlouho. Australská...

Roztomilá, důstojná, záhadná. Soutěž odhaluje tváře divoké přírody

Přes šedesát tisíc fotek z více než stovky zemí. Každá nese unikátní výraz,...

Přes šedesát tisíc fotek z více než stovky zemí. Každá nese unikátní výraz, příběh, sdělení, poselství anebo otazník, apel. Soutěž snímků divoké přírody Wildlife Photographer of the Year předkládá...

Krása přírody hodně zblízka. Soutěž nabízí majestátní můru i poezii s vlky

Dovede nahlédnout do nitra přírody. Ocenit její protagonisty, kteří by našim...

Dovede nahlédnout do nitra přírody. Ocenit její protagonisty, kteří by našim očím unikli. Přiblížit se k těm, jejichž ostražitost je bariérou. Soutěž Close-Up Photographer of the Year nabízí i v...

České území je zásadní pro historii lidstva. Klíčový je zub neandrtálce, líčí archeolog

Premium
Archeolog Petr Škrdla

„Jsme lokalitou světového významu, tady se odehrála závěrečná etapa evoluce člověka. Doslova a do písmene,“ říká pro Magazín Víkend DNES archeolog Petr Škrdla, který na jihu Moravy hledá pozůstatky...

Rafinovaný zločin na Židovské radnici. Slavný inspektor odhalil lupiče podle bot

Premium
Stopy po vloupání do trezoru

Kdo uměl za první republiky vykrást trezor, byl považován v „galérce“ za smetánku. A vlastně právem, protože to předpokládalo vynalézavost i fortel. Nebylo to jako vykrást půdu nebo obrátit někomu...

7. února 2026

Krása přírody hodně zblízka. Soutěž nabízí majestátní můru i poezii s vlky

Dovede nahlédnout do nitra přírody. Ocenit její protagonisty, kteří by našim...

Dovede nahlédnout do nitra přírody. Ocenit její protagonisty, kteří by našim očím unikli. Přiblížit se k těm, jejichž ostražitost je bariérou. Soutěž Close-Up Photographer of the Year nabízí i v...

7. února 2026

České území je zásadní pro historii lidstva. Klíčový je zub neandrtálce, líčí archeolog

Premium
Archeolog Petr Škrdla

„Jsme lokalitou světového významu, tady se odehrála závěrečná etapa evoluce člověka. Doslova a do písmene,“ říká pro Magazín Víkend DNES archeolog Petr Škrdla, který na jihu Moravy hledá pozůstatky...

6. února 2026

Skřítek, playboy, násilník. Případ princeznina syna otřásá norskou monarchií

Vždycky jako by byl něčím jiným než sebou. Symbolem neobvyklého královského...

Vždycky jako by byl něčím jiným než sebou. Symbolem neobvyklého královského svazku. Dokladem jeho vybočení z tradic. Jeho přítěží. Jeho ikonou. Miloučkým šotkem norského národa. Nečlenem královské...

5. února 2026

Roztomilá, důstojná, záhadná. Soutěž odhaluje tváře divoké přírody

Přes šedesát tisíc fotek z více než stovky zemí. Každá nese unikátní výraz,...

Přes šedesát tisíc fotek z více než stovky zemí. Každá nese unikátní výraz, příběh, sdělení, poselství anebo otazník, apel. Soutěž snímků divoké přírody Wildlife Photographer of the Year předkládá...

4. února 2026

Sovětský svaz ho poslal trpět do gulagu, vědec pak režimu pomohl dobýt vesmír

Premium
Koroljovův policejní záznam z roku 1938, kdy byl jako vlastizrádce a sabotér...

Jeho životopis je typickým a smutným příkladem toho, jak se ke svým velikánům stavěl Sovětský svaz. Otec sovětských vesmírných úspěchů Sergej Pavlovič Koroljov zemřel před 60 lety jako génius, jemuž...

3. února 2026

Nejhorší herec světa. Robert Coates „vraždil“ Shakespeara a vábil davy

Robert Coates. Neumětelství dovedl ke genialitě.

Svět anglického divadla vzal útokem. Sebevědomě. Nemilosrdně. Povstal proti diktátu konvencí. A stal se legendou. Robert Coates jako herec naprosto selhával, právě to mu však dlouho zajišťovalo...

3. února 2026

K čemu všemu je penis. A jaký ženy a muži ocení, i to ukázala studie

Evoluční záhada, mínila o penisu věda.

Její otázka byla zdánlivě svérázná. Jaký je účel lidského penisu? Nadbytečná otázka je to však skutečně jen zdánlivě. Věda má účel pohlavního údu na seznamu „evolučních záhad“ již dlouho. Australská...

2. února 2026

Belle z pekla zabíjela opuštěné muže i děti, nechala za sebou výhružné tajemství

Premium
Belle Gunnessová s dětmi. Philip (na klíně) je z manželství z Gunnessem, Myrtle...

Přes inzeráty lákala na svou bohatě zařízenou farmu opuštěné muže. Nabízela jim naplněný život ve dvou. Když jí dali, co měli, vraždila je. Jenže na příběhu Belly Gunnessové je výhružné především...

1. února 2026

Kožené rukavice jako zásadní důkaz vraždy. Vyvolávaly v něm sadistické touhy

Premium
ilustrační snímek

Znala ho od vidění. Když u ní zazvonil a požádal o trochu kávy, nepojala podezření a pozvala ho dál. Vždyť byl od sousedů. Bydleli tady ve strašnickém činžáku jen pár let, a tak Dagmar M. neznala...

31. ledna 2026

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Fritz Ritz: fotbal, tenis, studium, pivo. Němečtí zajatci měli v USA luxusní život

Premium
Mají na to právo. Nacističtí váleční zajatci hajlují v táboře...

Někde měli i bazény. Američané za války naivně věřili, že když se budou k zajatým Němcům chovat dobře, Němci to oplatí jejich zajatým vojákům. Tak si Němci žili jako v ozdravovně, přestože Amerika...

31. ledna 2026

Není možné, aby Masaryk nepil, byl v partě s Čapkovými, líčí znalec slavných putyk

Premium
Petr Sojka, redaktor magazínu Z metropole ČT a autor knižních příběhů...

Nejvěrnějšími štamgasty pražských putyk byli Jan Neruda, Jaroslav Hašek a Bohumil Hrabal. Alespoň to tvrdí Petr Sojka, autor knižních příběhů pohostinství a pivnic v hlavním městě. Obliba hospod, jež...

30. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.