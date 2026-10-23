Ženy Indie, její duše, její život. Kalendář Pirelli 2027 září krásou, barvami

Výsledkem není kaleidoskop, dílo se chlubí integritou. To proto, že pro všechny tři jeho tvůrce je Indií především její lidé. To oni dávají její rozmanitosti, pestrosti, jejímu prolínání tradic s modernitou soudržnost. To skrze ně je možné zachytit její spletitost. Její zemitost i duchovno.
Země mnoha tváří
Byla to však výzva. Sundsbø to nezastírá. „Indie je nejsložitější, nejkomplexnější zemí, kterou si dovedu představit. Každý si o ní něco myslí, každý má nejspíš pravdu a každý se nejspíš plete,“ popsal své úvahy fotograf, který se měl vepsat do kalendáře hned podruhé po sobě, protože jeho rukopis nese už vydání pro rok 2026. Věděl, že Indie je oceán světů.
Prohlédněte si 12 fotek kalendáře i jeho tvorbu
Jak tedy zemi mnoha tváří zachytit? Proto do kalendáře vešel slavný indický fotograf Raghu Rai. Umělec, který svou tvorbou popíral západní exotizující pohled na svou zemi, fotograf, který tvořil na indických ulicích, mezi lidmi. Po šedesát let dokumentoval tamní život s respektem a pokorou, všechny společenské třídy, mnohé náboženské komunity, etnické skupiny, profese, lidi odlišného stáří. S tvůrčí zvídavostí a humanistickým důrazem na to, jak se v realitě prolínají. „Nikdy neodděloval všední od nevšedního. „Hudebník, řemeslník, dítě na ulici anebo tanečnice mohli být součástí jednoho obrazu,“ líčí jeho dcera Avani.
Devět osobností kalendáře
Unikátní dílo má podobu schrány se dvěma sadami fotografií. Osmnáct patří projektu Raghu a Avani Raiových, osmnáct snímků vytvořil Sølve Sundsbø. Norský fotograf do nich uvedl herečky Aditi Rao Hydari a Avantiku Vandanapu, herečku a producentku Freidu Pinto, hudebnici a skladatelku Anoušku Šankarovou, básnířku a performerku Rupi Kaurovou, modelky Lakshmi Menonovou a Bhavithu Mandavu, producentku a moderátorku Padmu Lakshmi. A rovněž samu Avani Rai.
Ta nakonec doplnila autorský kolektiv kalendáře do výsledné trojčlenky. Se zármutkem, protože důvodem byla nenadálá smrt jejího otce v dubnu letošního roku. Plán své práce však nechal vytyčený, kalendáři by poskytl výběr ze svých nezveřejněných fotografií, vynesl by je do studia, kde by doprovázely portréty současných indických žen. Jednou fotografií by tak prostupovaly odlišné časové momenty.
Stejně jako Indie však měl projít vývojem i projekt kalendáře.
Lidé, místa, otec, dcera. A splynutí
Ženy do kalendáře uvedl Sundsbø. Je jich devět, každá z nich došla uznání ve svém oboru, ať je to herectví, literatura, architektura, každá má svůj příběh. Jejich postavy zasadil fotograf do kontextu pestrých barev, mnohé snímky jsou plné květů, světel a kontrastů, snímky si pohrávají s vodní hladinou i se stíny vrhanými kameny. Protagonistky fotografií zavedl do Džarjgarhské pevnosti u Džajpuru. „Přesně takové místo jsme potřebovali. Prostor, v němž pospolu koexistují odlišné nálady, světla, architektura,“ vysvětluje Sundsbø.
Druhým pilířem byla indická každodenní realita a otisk minulosti. Tak jak to mínil náhled Raghu Raie. Jeho dcera, fotografka Avani Rai, která do práce na kalendáři nastoupila po něm, si však dovolila otcův záměr posunout. Rozhodla se jeho fotografie vyvést ze studia znovu ven. Přímo do míst, kde je její otec pořídil. „S pomocí jeho dlouholetého řidiče Nandana jsme zrekonstruovali jeho putování skrze tržiště, historická sousedství, přeplněné ulice a podél řeky Jamuny,“ popisuje Avani Rai tvorbu kalendáře v Dillí.
Druhým městem, které navštívila, byla Mumbaí. I tam ji zajímala koexistence historického a moderního, navštěvovala místa prodchnutá rytmem jednadvacátého století a jeho architekturou, plná mladých lidí, i sousedství jako by strnulá v minulosti, rybářské komunity.
Nebyla její mise příliš stresující, nebála se navázat na otcovo dědictví? I ona si, tak jako pestré prvky Indie, zachovala vlastní identitu. Objasňuje, že se nesnažila znovu vytvořit to, co za sebou její otec nechal. Ale jeho fotografie do jejích vešly. „Vytvořila jsem něco, co ho v mých fotografiích zanechalo,“ shrnula.
Tak s dílem svého otce splynula. „Otec vždy říkal, že v každém snímku hledá něco božského. A já ve svých fotografiích hledám jeho. V tomto smyslu hledáme ono božské oba dva,“ uvedla.
Oslnivá tradice a znamení doby
Kalendář Pirelli i svou edicí pro rok 2027 znovu dokládá, proč je vyzdvihovaný za to, že drží prst na tepu doby, že přináší výpovědi o společenských posunech, že zachycuje ducha epochy. Indie totiž vkročila na hlavní pódium světového byznysu, ekonomiky, politiky, rozvoje. Proto se právě na ni upnuly objektivy kalendáře. Právě ji, její lidi, kulturu, rozvoj, tradici, její osobitost a osobnost autorská trojice představuje.
Kalendář Pirelli je neprodejný, je tradičně určen společenské elitě, významným zákazníkům, slavným osobnostem i hlavám států. Mezi jinými ho dostávají i královské rodiny Velké Británie a Španělska.
Kalendář na trh vstoupil jako klasický pin-up produkt, postupně však vyzrával – a především reflektoval duch doby. Poslední roky byly ve znamení invence na rovině obsahu, formy a zejména poselství.
Edici pro rok 2026 pojal Sølve Sundsbø jako propojení mezi lidmi a přírodními živly. Nechtěl však zůstat u tradičních čtyř, země, vody, ohně, vzduchu. Chtěl zachytit i další, nehmotné, avšak stejně ústřední lidskému životu. Vášeň, zvědavost, žízeň po vědění, touhu po emancipaci, po svobodě. Na stránky kalendáře uvedl například Evu Herzigovou, Gwendoline Christie, Irinu Shayk, Venus Williamsovou.
Kalendář pro rok 2025 měl v rukou fotograf Ethan James Green. Vrátil ho na pláž, všechnu pozornost upřel k postavám modelek a modelů, k jejich smyslnosti, sexualitě. Dokázal však dohlédnout dál, k osobitosti, volnosti. V dílu defilují například Simone Ashley, Hunter Schaferová, Elodie nebo Vincent Cassel.
Vydání pro rok 2024 přineslo supermodelku Naomi Campbellovou v roli královny času. Fotograf Princ Gyasi do něj vetkl hned několik prvků, jimiž je jeho tvorba nesena. Fascinaci výraznými, plnými barvami a působivými, ostrými kontrasty, boření hranice mezi fotografií a malbou, nezbytnost poselství, vizionářství, oddanost Africe, speciálně své rodné Ghaně, víru, že lidský úděl se dá zlepšovat.
Rokem 2023 provázel kalendář s Emily Ratajkowski, Lauren Wasserovou, Sashou Pivavorovou. Jeho autorka Emma Summertonová v něm vzdává hold ženě – můze.
Edice kalendáře pro rok 2022 nesla rukopis rockera Bryana Adamse. Před objektiv pozval Iggyho Poppa, Cher a muzikantku St. Vincent. Rok 2021 se musel kvůli podmínkám během pandemie obejít bez kalendáře, firma Pirelli místo něj věnovala sto tisíc eur na boj s koronavirem.
Kalendář pro rok 2020 se inspiroval shakespearovským námětem Julie a Romea. Fotograf Paolo Roversi v ní sděluje, že hrdinka romantického dramatu se ukrývá v každé ženě, a zachycuje celou paletu jejích poloh – nejen křehkost, ale i tvrdost, nejen naivitu, ale i cílevědomost, ambice, odhodlání. V rozsáhlém díle o 132 stranách se představily britské herečky Emma Watsonová, Claire Foy a Mia Gothová, americké herečky Yara Shahidi, Kristen Stewartová a Indya Moore, čínská zpěvačka Chris Lee, španělská hudebnice Rosalía i fotografova dcera, francouzsko-italská umělkyně Stella Roversi.
Edice pro rok 2019 uvedla na kalendářové listy vyvedené v úchvatných barevných kompozicích snímky Alberta Watsona. Jeho kalendář s očividnými kinematografickými prvky byl věnován tématu ženských snů a do jejich příběhů uvedl například modelku Gigi Hadidovou nebo herečku Julii Garnerovou, ale též modelku Laetitii Castu nebo tanečníka Sergeje Polunina.
Výrazně ční v kalendářové historii dílo fotografa Tima Walkera pro rok 2018 – groteskní, výpravné, surrealistické zpracování Alenky v říši divů s Naomi Campbellovou, Duckie Thotovou, Whoopi Goldbergovou.
Kalendář provázející rokem 2017 nesl rukopis již zemřelého fotografa Petra Lindbergha, skládal hold přirozené ženské kráse a skvěly se v něm intimní, i když neodhalené snímky hereček, mezi nimiž nechyběla Uma Thurmanová, Helen Mirrenová, Nicole Kidmanová či Penélope Cruzová.
Rokem 2016 provázely revoluční fotografie Annie Leibovitzové, která vsadila na snímky silných žen, vzpírajících se patriarchální nadvládě. Kalendář pro rok 2015 fotografa Stevena Meisela zobrazoval ženu jako erotickou ikonu a nesl se ve znamení fetišismu. Vydání pro rok 2014 se vracelo k „trezorovým“ fotografiím Helmuta Newtona z roku 1985.
Předchozí vydání lákala do exotických, poutavých destinací. Edice pro rok 2013 vsadila na magické Rio de Janeiro, kam zavedla i českou modelku Petru Němcovou, kalendář pro rok 2012 oslavoval ženskou krásu na pozadí Korsiky. V kalendáři pro rok 2011 přenesl Karl Lagerfeld modelky do starého Řecka, aby je situoval do starých bájí.
V roce 2010 se Terry Richardson vrátil k 60. a 70. létům minulého století a jejich ikonickým snímkům modelek na panensky čistých plážích, v kalendáři rok předtím složil Peter Beard hold poušti Kalahari a deltě řeky Okawango v Africe. V roce 2008 našel fotograf Patrick Demarchelier inspiraci v uličkách plných nevěstinců a pomíjivé lásky v pověstné Francouzské čtvrti v Šanghaji.