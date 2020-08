Žádný Vinnetou. Kovbojové byli páchnoucí alkoholici a indiáni žebrající bezdomovci

Když se řekne „indián“, co si představíte? Snědého mladíka s atletickou postavou, ušlechtilou tváří a čelenkou kolem hlavy, jak sedí na koni a přes záda má přehozenou zdobenou pušku? Hm… Tak tuhle představu, kterou nám vštípil Karel May a jeho rudý gentleman Vinnetou, pusťte z hlavy, s původním obyvatelstvem amerického kontinentu nemá nic společného. Ale vezměme to hezky od začátku.