Il-Mostro je v Itálii pojem podobný, jako československá Studna nebo Kvadratura ženy, vražda Otýlie Vranské. A vznáší se nad ním i nepodobná série otazníků. Dodnes totiž není zřejmé, zda bylo Monstrum z Florencie, sériový vrah, který mezi lety 1968 – 1985 útočil na milenecké páry, skutečně dopaden a potrestán.
Děsivého námětu se nyní chopil Netflix, který na základě skutečných událostí vytvořil mimořádně temné krimi-drama. Není divu, v novodobé italské historii totiž nemá onen případ obdoby. Celkem čtrnáct vražd bylo spácháno brutálně, plánovaně. Vždy stejnou zbraní. A za některé z těch vražd skutečně byli odsouzeni nejrůznější pologramotní násilníci.
Případ se po 17 letech a 14 mrtvých nepohnul ani o píď. Byť byly postupně zajištěny stovky potenciálních pachatelů.