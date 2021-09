Sex uvolňuje ucpaný nos, zjistili nositelé humoristické nobelovky

Je to unikátní objev, velkolepý a praktický. Zaslouží si uznání už jen za to, jak všímavě jeho autoři téma své práce našli a jak bezpředsudečně ho prozkoumali. Zjistili, že sex uvolňuje ucpaný nos. Ovšem pouze je-li završený orgasmem. A víceméně jen na hodinu. Obdrželi za to ocenění parodující Nobelovu cenu.