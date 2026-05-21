Byl respektovaným členem komunity na Severní Sumatře. Chovatel dobytka, ale především kmenový kouzelník, šaman, čaroděj. Chodilo se za ním, aby dopomohl ke zdraví, manželství, jmění. K přitažlivosti, k bohatství. Jeho „nadpřirozené schopnosti“ využívaly hlavně ženy. Požíval obecné vážnosti.
A svou „čarodějnou“ roli bral vážně. Kvůli ní kolem svého obydlí po jedenáct let zakopával mrtvé ženy s hlavami namířenými ke své domovní ordinaci. A nejen to.
Víra v nadpřirozeno se nevylučovala s docela matematickým, kupeckým kalkulem, velmi materiálním uvažováním.