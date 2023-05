Koho by nelákalo poznat na vlastní kůži účinky hypnózy? Kdo by se nechtěl vydat na vystoupení hypnotizéra, který uvede dobrovolníky do rozpoložení, v němž budou plnit jeho požadavky, aniž by v sobě mohli sebrat vůli se vzepřít? Ani já se nedokážu ubránit nabídce jít se podívat na interaktivní přednášku Jakuba Kroulíka.

Dispozici k tomu být zhypnotizován má mnohem víc lidí než samotnou schopnost hypnotizovat. I když jeden návod k tomu jsme taky dostali a já se o něj rád podělím.