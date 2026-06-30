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Nejkrvavější husitská řež. U Ústí zmasakrovali tisíce Němců, ovlivnili vojenské strategie

Martin Zeman
  18:00
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Jedna z oblíbených rekonstrukcí husitské bitvy. Vidíme vozovou hradbu a palné zbraně, obé sehrálo klíčovou roli i v památné krvavé řeži u Ústí nad Labem 16. června 1426. | foto: Profimedia.cz

Byl to jeden ze zlomových střetů husitských válek. Před 600 lety, v červnu 1426, porazily husitské svazy drtivě přesilu německých železných pánů. Střet byl unikátní ve dvou bodech – definitivním prověřením taktiky vozové hradby a politickým nástupem Žižkova pokračovatele Prokopa Holého.

Letopisy naznačují, že to byl hodně krvavý den Páně. „Léta Božího 1426 v neděli nazítří po svatém Vítu stalo se jest veliké pobití u města Ústí nad Labem, a to u vsi řečené Předlice. Němci míšeňští obsadili Ústí a brali z něho a pálili i na lidech výkupné vymáhali. A vtom přitáhli k němu páni čeští a kníže Zikmund s Pražany, ale i Táboři a Sirotci, kteříž byli po Žižkovi zůstali,“ popisují Staré letopisy české.

Ze strategického hlediska je pozoruhodné, že se jednalo o poslední přímý útok těžké rytířské jízdy čelním nájezdem přímo na uzavřenou vozovou hradbu.

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