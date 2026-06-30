Nejkrvavější husitská řež. U Ústí zmasakrovali tisíce Němců, ovlivnili vojenské strategie

Letopisy naznačují, že to byl hodně krvavý den Páně. „Léta Božího 1426 v neděli nazítří po svatém Vítu stalo se jest veliké pobití u města Ústí nad Labem, a to u vsi řečené Předlice. Němci míšeňští obsadili Ústí a brali z něho a pálili i na lidech výkupné vymáhali. A vtom přitáhli k němu páni čeští a kníže Zikmund s Pražany, ale i Táboři a Sirotci, kteříž byli po Žižkovi zůstali,“ popisují Staré letopisy české.
Ze strategického hlediska je pozoruhodné, že se jednalo o poslední přímý útok těžké rytířské jízdy čelním nájezdem přímo na uzavřenou vozovou hradbu.