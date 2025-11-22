|
Lemur dělá jógu, volavka surfuje na hrochovi. Příroda je hravá, ukazuje soutěž
Lesk, krása, osobitost. Ikony v Obecním domě přivítaly kalendář Pirelli
Velká pražská premiéra. Každé představení kalendáře Pirelli provází slavnostní večer v jedné ze světových metropolí. Po Londýně, Paříži, New Yorku, Milánu… se dostalo na české hlavní město. Kalendář...
Gorilí šaráda, ptačí skotačení. Soutěž ukazuje rozpustilou přírodu
Tak trochu ji zbavuje důstojnosti, ale s laskavou rozpustilostí. Soutěž Comedy Wildlife Photo k nám natáčí přírodu její žertovnou stranou. Její fotografie baví, ale zároveň vysílají apel. Vzkazují,...
Když „jí“ ženy říkají vulgárně, naznačuje to sexuální sebevědomí, míní věda
Na slovech záleží. A platí to i pro označení, která ženy volí pro své intimní partie, sděluje věda. Pionýrská studie doložila, že eufemistické, dětinské, anatomické nebo vulgární názvy odkazují na...
Sběratel lidských panenek. Ruský vědec měl pokoj plný mumií holčiček z hrobů
Nevraždil. Přesto do životů pozůstalých vstupoval extrémně zneklidňujícím způsobem. S těly jejich zesnulých dcer, malých dívek, si chtěl hrát. Chtěl s nimi žít. Znesvětil jejich hroby, vyzvedl...
Dívá se na ni pozornýma očima, a veselýma, rozvernýma. Proto mezinárodní fotografická soutěž nachází i velmi rozpustilé momentky ze zvířecí říše. Finálový výběr Comedy Wildlife Awards nabízí i tento...
Odpal dobrý, účinek slabší, zapsal si. Senior děsil bombovými útoky, roky unikal
Do hlavy nikomu nevidíme, ač třeba psychiatři se o to dost důkladně snaží. V důchodci Vladimíru Š. patrně hlodal pocit, že ho život o cosi – snad o uznání – okradl, a rozhodl se to onomu pomyslnému...
Dopřejte si horkou lázeň. Pomáhá zdraví, vysvětluje studie
Není jen zahálkou, rozmarem. Horká koupel prospívá našemu zdraví. Dokonce víc než tradiční sauna nebo infrasauna. Studie vysvětluje, jak konkrétně nám naložit se do horké vany prospěje – a proč.
Sex může být po padesátce uvolněnější, říká k Naked Attraction expertka
Nejprve nám, v mládí, stačívá sex samotný. Posléze přijde chuť experimentovat, posouvat ho. Ve vyšším věku se nebojíme ani vyjevit svoje přání a fantazie, ani se neděsíme případného odmítnutí. S...
Clash 14: Kompletní fight card a kde sledovat zápasy
Po slovenské štaci a následné pardubické premiéře se akcí nabitý galavečer vrací zpátky do hlavního města. V prosinci ho bude už počtvrté hostit Sportovní hala Fortuna v areálu holešovického...
Polili ji petrolejem a zapálili. Hon na čarodějnice trvá, jde o tisíce případů ročně
Ve 21. století se tomu člověk brání uvěřit, ale je tomu tak. Před 15 lety obletěla svět zpráva, že v africké Ghaně upálila pětice fanatiků v čele s křesťanským pastorem místní stařenu, již označili...
