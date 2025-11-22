Lemur dělá jógu, volavka surfuje na hrochovi. Příroda je hravá, ukazuje soutěž

Dívá se na ni pozornýma očima, a veselýma, rozvernýma. Proto mezinárodní fotografická soutěž nachází i velmi rozpustilé momentky ze zvířecí říše. Finálový výběr Comedy Wildlife Awards nabízí i tento snímek Andreje Giljova. Lemuří instruktor demonstruje nadšené praktikování jógy, student váhá, zda to stojí za to úsilí, tak foto autor interpretuje.
Dívá se na ni pozornýma očima, a veselýma, rozvernýma. Proto mezinárodní... Obranná operace. Tak nazval svou fotografii Antoine Rezer. Zachytila... Africký slon hraje na schovku na snímku Henryho Szwinta. Nosorožce s parukou zachytil Yann Chauvette. Beate Ammerová do finále vyslala žabího prince ze své zahrady. Odpočívá na... Vranucha ozdobná vykazuje na fotce Davida Fettese jisté potíže se svým účesem. „Co myslíš tím, že bych potřeboval zubaře?“ Onen dotaz vložil ježíkovi do úst... Usměvavou rybku hřebenovku na Filipínách „ulovila“ Jenny Stocková. Vážku se šťastným výrazem zachytil Chris Stanley. Soutěž nabídla i foto-cykly. Olivier Colle zachytil tuleně, který rozhodně... Nechce vidět nic zneklidňujícího… … a nechce se vysilovat komentáři.

