Hudbou dokážeme lidi přimět víc nakupovat, říká mistr zvuku v obchodech

Říká se, že hudba léčí. Platí to i v obchodech, když tam pořád něco „vyřvává“?

Určitě! Všechno kolem nás vibruje čili všechno vydává zvuk, který je nedílnou součástí nás všech od počátku až do konce života. Hudbu vnímáme, ať chceme, nebo nechceme, ať ji posloucháme aktivně, nebo podvědomě. Hudbě neutečete, zároveň dokáže velmi silně měnit lidské emoce. A my v obchodech, pro které zajišťujeme takzvané in-store rádio, pracujeme zásadně s pozitivními vibracemi.

Chcete říct, že mě hudbou donutíte nakupovat?

Chci říct, že hudba spolehlivě dokáže ovlivnit vaše chování v obchodě. Já vás do té prodejny pochopitelně nepřivedu, k tomu prodejce potřebuje dobrou marketingovou kampaň. Ale když už přijdete, dokážu vás na place přivést do té správné nákupní nálady.