Mexické hotely lásky: otřískané motely nahradil drahý luxus

V zemi se poprvé objevily ve čtyřicátých letech minulého století. Provozovali je převážně migranti ze španělské Galicie a platí to dodnes, jak poznamenává list The Guardian. A dnes stejně jako dříve zaručují diskrétnost milencům, podvádějícím kolegům z práce, párům střežícím se vyjevit na veřejnosti homosexualitu. Též však partnerům bez vlastního bytu. Manželům prchajícím od dětí nebo toužícím po neznámém prostředí na sex.

Kulisy hotelů lásky se však výrazně proměnily. Dřív byly motely, jak se jim říkalo, místa mnohdy velmi výhružná. „Nevěděli jste, zda se z nich vrátíte živí, jestli vás v nich nezdrogují a neukradnou vám ledviny nebo nenafilmují-li vás při tom a neprodají-li to jako domácí porno,“ popisuje Aidee Iribe, provozovatelka webu Hoteles Kinky, který je adresářem víc než stovky mexických hotelů lásky. Jenže takových, které patří do jejich nové generace.

Ze stínu do popředí hotelových služeb

Japonské hotely lásky nabízejí diskrétnost a exotické kulisy Nejsou klasickým hodinovým hotelem. Kromě soukromí nabízejí exotické kulisy, mnohem zabezpečenější diskrétnost, slouží však i jako ubytovací zařízení. Japonské hotely lásky jsou svérázným, tradičním i velmi flexibilním fenoménem. A bujícím robustním byznysem.

Ve společenském pozadí instituce zvané „hotel de paso“, „průchozí hotel“, leží pořád dvojí morálka. Obyvatelstvo Mexika je z více než osmdesáti procent katolické, což přístup k sexu přirozeně komplikuje. Společenské konvence ho tak například zapovídají před uzavřením manželství. Na druhou stranu tamní kultura akceptuje „peccadilloes“, drobné hříšky, špatnůstky, ovšem pouze pod povrchem, ne veřejně. „Je to hluboce zakořeněné v naší dvojí morálce,“ přiznává tamní kulturní komentátorka Guadalupe Loaeza.

Postupující liberalizace postojů k sexu tradiční pokrytectví nevymýtila. „Nebylo by to zdvořilé k mé rodině. S přítelem jsme spolu již dva roky a jsem si jistá, že rodiče vědí, že spolu máme sex. Jen nechtějí vědět, že vědí,“ vysvětluje v listu The Guardian anonymní právnička, proč se za milováním s přítelem vydává do hotelů lásky a rozhodně ho má zapovězené v domě rodičů, s nimiž pořád žije.

Dvojí morálka tedy přetrvala, doba však jistojistě zvětšila možnosti pro pokoutní dopřávání si sexu. Nabízí azyl, který již nemá otlučené stěny, poblikávající žárovky a špinavé záclony.

Změnilo se to zhruba před deseti lety, popisuje v magazínu Vice manažer jednoho z hotelů lásky nového typu Picasso Motel. Změnu šlo zaznamenat už v sebevědomí, s nímž se hotely lásky začaly prezentovat.

Dřív se daly hotely kategorie „hotel de paso“ odlišit od těch běžných jen těžko. Řídit jste se mohli subtilní nápovědou pro zasvěcené, napovídal například fakt, že slovo „hotel“ bylo na vývěsním štítu napsané výrazně větším písmem než samotné jméno podniku, jak vysvětlil serveru pri.org jeden ze znalých obyvatel metropole Mexico City.

Manželé sem utíkají před dětmi, říká majitelka hodinového hotelu Docházejí do nich nevěrníci, kolegové z práce, ale i manželé, kteří hledají azyl, do něhož by prchli před svými ratolestmi. Jména se u rezervací pokojů nevedou. A nejlepší reputací hodinových hotelů je to, že se o nich moc neví. Jinak je to však služba jako každá jiná, shodují se majitelky mileneckého azylu v městském i vesnickém provedení.

To již dnes neplatí, novodobé hotely lásky vycházejí ze stínu. Nejen pokud jde o výrazná jména, též v rovině architektury, designu, sofistikovaných služeb a nejpečlivější péče o klienty. Jsme architektonickým předvojem, hlásá hotel V Motel Boutique, Hotel Pop Life se pyšní sprchami přímo uprostřed rozlehlých pokojů. Hotely lásky nabízejí houpačky, nejmodernější wellness služby, kostýmy, hračky, rafinované BDSM koutky.

A ceny? Například pokoj Torre Sencila v Sqadra Hotel y Vilas pořídíte v přepočtu za 6 200 korun za noc. Pokoj Villa Master v Quinta Tlalpan Hotel & Suites stojí necelých 19 tisíc korun. Noc v Sky Suite zmíněného podniku V Motel Boutique pak přijde na více než 88 tisíc korun.

Hnací silou, která klienty do služeb hotelů lásky žene, jsou podle Aidee Iribe stále častěji ženy, byť se v případě novodobých hotelů lásky bavíme samozřejmě pouze o těch movitých, velmi movitých. „Začínají si osvojovat mnohem aktivnější roli, a ta rozpoznává význam jejich sexuálního života,“ líčí Aidee Irebe a dodává: „A mnohem víc je zajímá design.“ A tomuto zájmu hotely lásky vycházejí víc než vstříc.

Popularita a větší, rozkročenější dosah, jehož mexické hotely lásky na druhý dech dosáhly, však není bez rozporů. Zvýšená popularita si trochu nerozumí s potřebou anonymity, jak listu The Guardian dosvědčil nejmenovaný vysoce postavený úředník, který hledá azyl pro svoje nevěrná dostaveníčka s úspěšnou vdanou přítelkyní. „Je nervózní, že by se v nějakém hotelu lásky potkala s kolegy, kolegyněmi. Proto chodíme do obyčejných hotelů,“ vysvětlil problém, který hotelům lásky může přinášet jejich úspěch.