Mohla za to prachovka, či Zlaté stránky. Hasič o tragickém požáru v Olympiku

20:00

Letos od něj uplyne rovných třicet let. To však neznamená, že by tragický požár v pražském hotelu Olympik z 26. května 1995 byl zapomenutou událostí. Ztráta života osmi zahraničních turistů, zranění dalších více než třiceti lidí a škoda ve výši 35 milionů tehdejších korun nic takového ani neumožňují. Jak to vypadalo přímo na místě činu, popsal tehdejší velitel zásahu hasičů Václav Kratochvíl.