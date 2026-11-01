Poslední čtvrtina devatenáctého století přinesla Praze i Českému království všeobecný rozkvět v podnikání, průmyslu i stavebnictví. Život v hlavním městě se změnil, a i když Praha stále pošilhávala po větší i bohatší Vídni, přece se i tady vytvořila vrstva bohatých lidí, kteří se chtěli společensky předvést – a právě pro ně vznikaly v Praze jako houby po dešti kavárny. Některé z nich přežily dodnes, jako třeba Louvre nebo Slavia, jiné slavné, jako byla Unionka nebo Tůmovka, již dávno odnesl čas. Noblesní hosté vyžadovali i personál na úrovni, s nímž ten dnešní přinejmenším v úslužnosti a zdvořilosti nemůže soutěžit. Naštvat hosta, který pak už třeba nikdy nepřijde a podnik ještě ke všemu pomluví, to byl zlý sen restauratéra.
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