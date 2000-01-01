náhledy
Prožily úspěšné životy, tvůrčí, výrazné, leckdy bouřlivé. A osvědčily se jako silné osobnosti, protože si musely prosadit, aby je svět přijal i s jejich menšinovou orientací nebo identitou. Stojí za to si je připomenout právě v týdnu Prague Pride. Projděte se osobnostmi LGBT. Neschází mezi nimi například herečka Jodie Fosterová (vpravo) se svou manželkou fotografkou Alexandrou Hedisonovou.
Autor: ČTK
Bude to pelmel, vyjdeme z Česka, poté se podíváme do světa. Postupovat budeme od současnosti k historii. Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová, špičkové rychlobruslařky, oznámily svůj vztah docela nedávno, v roce 2025. O rok později ohlásily, že uzavřely registrované partnerství.
Autor: ČTK
Martina Viktorie Voborníková Kopecká. Farářka husitské církve a vystupující pořadu StarDance žije s partnerkou Andreou, o vztahu psala ve své knize Zpověď farářky. V roce 2023 uzavřely registrované partnerství, poté prošly i svatebním obřadem, v němž jim požehnala husitská farářka a evangelický farář.
Autor: Profimedia.cz
Pavel Vítek a Janis Sidovský. Již ikonický pár. Jejich vstup do registrovaného partnerství na Karlštejně v roce 2006 jistě pomohl mnoha dalším.
Autor: Profimedia.cz
Vladivojna La Chia. Zpěvačka, textařka, skladatelka, výtvarnice. Odehrála turné s finskou kapelou Waltari, její muzika sahá od popu přes metal po klasickou hudbu. Žije s partnerkou a dcerkou.
Autor: Profimedia.cz
Jakub Jankto. Někdejší fotbalista a majitel esportového klubu Team Sampi se k homosexuální orientaci přihlásil v roce 2023.
Autor: ČTK
Eduard Cupák. Kvůli homosexualitě jej během hereckých studií vyslýchala československá politická policie Státní bezpečnost. Od roku 1959 žil s partnerem, technikem ČKD Václavem Květem. Nenápadný, neskandální, neskrývaný, láskyplný vztah dvou mužů. Herec Eduard Cupák zemřel ve čtyřiašedesáti letech roce 1969.
Autor: ČTK
Jiří Hromada. Pro někoho mohl být málo radikální, ale byl trpělivý, sveřepý, vytrvalý. Herec Jiří Hromada (1958-2024) probojovával férové zacházení s lidmi všech sexuálních orientací.
Autor: commons.wikimedia.org, Profimedia.cz
Krychlič. V Pardubicích byl k nepřehlédnutí. Jenže skončit u šoku z jeho vyumělkovaného účesu, navoskovaného do úhledných kvadraturních proporcí, by byla neuváženost. Václav Kvasnička (1948-2021) byl především sdělením, že svoboda je možná. Byť někdy jen ta individuální. A ta, za níž se platí.
Autor: commons.wikimedia.org
Blanka Waleská. Hrála v Divadle Vlasty Buriana, v Osvobozeném divadle, v činoherním souboru Národního divadla. Její životní partnerkou byla ředitelka Divadelního ústavu Petra Soukupová. Blanka Waleská zemřela v roce 1986, v šestasedmdesáti letech.
Autor: ČTK
Fredy Hirsch. Židovský pedagog, sportovec. Vedl výchovu a vzdělávání dětí v koncentračních táborech Terezín a Osvětim, kladl důraz na hygienu a fyzickou kondici – jako cestu k šanci na přežití. On sám z Osvětimi nevyšel, zemřel v osmadvaceti letech v březnu 1944. Jeho přítel Jan Mautner ano, ale opustil ji s těžkou tuberkulózou. Hirsch je usměvavý mladík na vystavené fotce.
Autor: ČTK
Jiří Karásek ze Lvovic. Literární kritik, spisovatel, básník (1871-1951) byl jedním z prvních advokátů homoerotické orientace. Skrze časopisy Hlas a Nový hlas
Autor: commons.wikimedia.org
Kristen Stewartová a Dylan Meyerová. Už ve dvanácti letech ztvárnila dceru postavy Jodie Fosterové ve filmu Úkryt, poté se Kristen Stewartová (vpravo) zaskvěla v mnoha úspěšných filmech, například ve Stmívání, Spencer. Od roku 2019 žije se scénáristkou Dylan Meyerovou.
Autor: Getty Images
Laverne Coxová. První transgenderová osobnost, která byla nominovaná na cenu Emmy a která vešla na obálku magazínu Time.
Autor: ČTK
David Burtka a Neil Patrick Harris. Jeden z nejfotografovanějších homosexuálních párů. Herec a kuchař Burtka (vlevo) a Harris, známý ze seriálu Jak jsem poznal vaši matku, jsou ve vztahu od roku 2004, vzali se o deset let později, mají dvojčata.
Autor: Getty Images
Laura Jane Grace. Frontmanka punkové kapely Against Me! se narodila jako Thomas James Gabe. K transgenderové identitě se přihlásila v roce 2012, po tranzici podstoupila v roce 2019 ještě i plastickou operaci pro feminizaci obličeje.
Autor: Getty Images
Brandi Carlileová a Catherine Shepherdová. Americká country-rocková zpěvačka Brandi Carlileová (vlevo), držitelka mnoha cen Grammy, se svou manažerkou a manželkou
Autor: Getty Images
Chely Wrightová a Lauren Blitzerová. A ještě jedna návštěva do světa country: zpěvačka hitu Single White Female Chely Wrighteová (vlevo) s manželkou.
Autor: Getty Images
Robbie Rogers a Greg Berlanti. Byl jedním z prvních otevřeně gay hráčů v americké fotbalové lize, dnes působí Rogers (vlevo) jako filmový producent. I jeho partner je z filmové branže, je scénáristou a producentem. Na fotce jsou se svými potomky.
Autor: Getty Images
Sarah Paulsonová a Holland Taylorová. Zářila například v seriálu American Horror Story, ve světě filmu si Sarah Paulsonová (vlevo) našla i partnerku. Holland Taylorovou známe například z filmu Dva a půl chlapa. Žijí spolu šťastně, navzdory rozdílu dvaatřiceti let.
Autor: Getty Images
Lana Wachowski. Spoluautorka a režisérka kultovní série Matrix se narodila jako Laurence. Změnu pohlaví prodělala v roce 2007, stala se první významnou hollywoodskou režisérkou, která se přihlásila k transgenderové identitě. Žije s Karin Winslowovou (vlevo), bývalou dominou BDSM klubu The Dungeon. Tranzici prodělal i Lanin bratr a spoluautor Andrew Wachowski, dnes Lilly Wachovski.
Autor: ČTK
Jóhanna Sigurðardóttirová a Jónína Leósdóttirová. Někdejší islandská premiérka (vlevo) byla první předsedkyní vlády, která se otevřeně přihlásila ke své lesbické orientaci. Na snímku s manželkou
Autor: Profimedia.cz
Elton John a David Furnish. Jeden z nejslavnějších párů. A rovněž nejstabilnějších, skladatel, zpěvák a pianista žije se svým přítelem již více než tři desetiletí.
Autor: Getty Images
Freddie Mercury a Jim Hutton. Muž s knírem, docela vlevo, žil s fenomenálním zpěvákem v posledních šesti letech jeho života.
Autor: Getty Images
Herečka Niecy Nashová (vpravo) a zpěvačka Jessica Bettsová. Niecy Nashová se explicitně nehlásí k žádné sexuální orientaci, od roku 2020 žije v manželství s Bettsovou. „Naprosto mi změnila život,“ říká.
Autor: Getty Images
Gilbert & George. Gilbert Proesch (vpravo) a George Passmore jsou známí svým provokujícím uměním plným pestrých barev i vždy decentním a velmi formálním dress codem. Poznali se v roce 1967, byla to láska na první pohled.
Autor: Getty Images
Edith Windsorová a Thea Spyerová. Bojovnice. Žily spolu čtyřiačtyřicet let, od roku 1967. Po smrti své partnerky Edit Windsorová, je to ta dáma s blond vlasy, žalovala Spojené státy a domohla se zrušení federálního zákona, který neuznával manželství stejnopohlavních párů.
Autor: Profimedia.cz
Mercedes de Acosta (1893–1968). Nepříliš úspěšná spisovatelka a dramatička uhranula herečky Marlene Dietrichovou i Gretu Garbo (na snímku vpravo), tanečnici Isadoru Duncanovou a další hvězdy Hollywoodu.
Autor: ČTK
Frida Kahlo a Chavela Vargasová. V mnohém si byly blízké, obě byly nekonvenční, silné, nepoddajné. Románek malířky Kahlo (1907-1954; vpravo) se zpěvačkou Vargasovou (1919-2012) zkraje čtyřicátých let byl krátký, ale intenzivní a na obou zanechal stopy, osobní i umělecké.
Autor: Profimedia.cz
Colette a Missy. Sidonie-Gabrielle Colette (1873–1954; vlevo) byla varietní umělkyně, novinářka, spisovatelka, Mathilde de Morny (1863–1944) malířka, sochařka. Jejich pantomima v Moulin Rouge, v níž si daly polibek, vyvolal policejní zásah a skandál. Ženy musely přestat bydlet ve společném domě, jejich vztah však přetrval.
Autor: Profimedia.cz
Oscar Wilde a Lord Alfred Douglas („Bosie“). Jak dokázala konzervativní, represivní morálka ničit životy: spisovatel Wilde (1854-1900) skončil kvůli vztahu se svým milencem na dva roky ve vězení. Muž bystrého intelektu, vybroušeného sarkasmu zemřel krátce po propuštění v chudobě.
Autor: Profimedia.cz
Paul Verlaine a Arthur Rimbaud. Prokletí básníci. Verlaine (1844–1896) byl o deset starší, Rimbaud (1854–1891) mu do života vnesl nejen své básně, ale též rozvrat. Jeho manželství i jeho osobnosti. Jejich bohémský vztah byl plný alkoholu, hádek, básní.
Autor: Profimedia.cz