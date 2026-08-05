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Eduard Cupák, Jodie Fosterová. Připomeňte si slavné LGBT osobnosti a vztahy

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Prožily úspěšné životy, tvůrčí, výrazné, leckdy bouřlivé. A osvědčily se jako silné osobnosti, protože si musely prosadit, aby je svět přijal i s jejich menšinovou orientací nebo identitou. Stojí za to si je připomenout právě v týdnu Prague Pride. Projděte se osobnostmi LGBT. Neschází mezi nimi například herečka Jodie Fosterová (vpravo) se svou manželkou fotografkou Alexandrou Hedisonovou.

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Eduard Cupák, Jodie Fosterová. Připomeňte si slavné LGBT osobnosti a vztahy

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