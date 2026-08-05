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Eduard Cupák, Jodie Fosterová. Připomeňte si slavné LGBT osobnosti a vztahy
Prožily úspěšné životy, tvůrčí, výrazné, leckdy bouřlivé. A osvědčily se jako silné osobnosti, protože si musely prosadit, aby je svět přijal i s jejich menšinovou orientací nebo identitou. Stojí za...
KVÍZ: 20 kriminálních otázek: Poznáte ty nejslavnější vrahy, gangstery a podvodníky?
Příběhy sériových vrahů, gangsterů, lupičů i podvodníků dodnes fascinují i děsí. Jak dobře je znáte? Otestujte se ve 20 otázkách z temného světa kriminality. O voucher na Chytrý Kvíz můžete soutěžit...
Australský premiér utonul v oceánu. Pojmenovali po něm bazén
Pátralo po něm námořnictvo, helikoptéry, elitní vojenští potápěči, stovky dobrovolníků. Nenašlo se však ani jeho tělo, ani plavky. Australský premiér, vášnivý a zkušený plavec, zmizel v roce 1967 v...
Tragédie o dvou aktech. Pravičák vraždil, systém ničil hrdinu z ostrahy
V prvním dějství byl pachatelem krajní pravičák, náboženský fanatik, odpůrce potratů a socialismu. V druhém pak státní aparát, média, veřejné mínění. Zatímco se terorista Eric Rudolph skrýval v...
Vydělává-li žena víc, hrozí rozvod. Studie hledala důvod, zkoumala i Česko
Ženy mívají vyšší vzdělání než muži, mnohdy i mzdu. Samozřejmě to pohnulo se vztahy. Podle dat to souvisí s vyšším rizikem rozchodu. Jenže proč? Hypotéz, které to vysvětlují, existuje víc, mluví o...
Eduard Cupák, Jodie Fosterová. Připomeňte si slavné LGBT osobnosti a vztahy
Prožily úspěšné životy, tvůrčí, výrazné, leckdy bouřlivé. A osvědčily se jako silné osobnosti, protože si musely prosadit, aby je svět přijal i s jejich menšinovou orientací nebo identitou. Stojí za...
Australský premiér utonul v oceánu. Pojmenovali po něm bazén
Pátralo po něm námořnictvo, helikoptéry, elitní vojenští potápěči, stovky dobrovolníků. Nenašlo se však ani jeho tělo, ani plavky. Australský premiér, vášnivý a zkušený plavec, zmizel v roce 1967 v...
Psa zbavil srdce a přišil ho k druhému psovi. Od Děmichova se učili přední lékaři
Proslul kontroverzními experimenty, při kterých stvořil dvouhlavé psy. Zásadně posunul možnosti moderní chirurgie, ale vysloužil si také ostrou kritiku. Sovětský vědec a průkopník transplantologie...
Vydělává-li žena víc, hrozí rozvod. Studie hledala důvod, zkoumala i Česko
Ženy mívají vyšší vzdělání než muži, mnohdy i mzdu. Samozřejmě to pohnulo se vztahy. Podle dat to souvisí s vyšším rizikem rozchodu. Jenže proč? Hypotéz, které to vysvětlují, existuje víc, mluví o...
Všichni byli přesvědčení, že policie má vrahy. Pravda se ukázala až po pitvě
Restaurace hotelu Inovec ve Zlatých Moravcích se už vyprazdňovala a otrávený číšník kasíroval poslední hosty. U stolu v rohu se ovšem trojice chlapíků pořád neměla k odchodu. Vykřikovali, postrkovali...
Tragédie o dvou aktech. Pravičák vraždil, systém ničil hrdinu z ostrahy
V prvním dějství byl pachatelem krajní pravičák, náboženský fanatik, odpůrce potratů a socialismu. V druhém pak státní aparát, média, veřejné mínění. Zatímco se terorista Eric Rudolph skrýval v...
Vlez si tam. Proti vedru má pomoct lednička na lidi
Je to japonská odpověď na úmorná a nebezpečná vedra: lidská lednička. Podle svého výrobce je to první přenosné zařízení, které dovede ochladit celé tělo. V mžiku, rychleji než konvenční metody jako...
Mít doma hasicí přístroj nejsme zvyklí, elektromobil hoří i dva dny, vypráví hasič
V horkých letních dnech čteme o požárech nejen v budovách, ale i v přírodě. Přibývá jich, nebo ubývá? Magazín Víkend DNES se ptal Michala Valoucha, ředitele odboru prevence Hasičského záchranného...
KVÍZ: 20 kriminálních otázek: Poznáte ty nejslavnější vrahy, gangstery a podvodníky?
Příběhy sériových vrahů, gangsterů, lupičů i podvodníků dodnes fascinují i děsí. Jak dobře je znáte? Otestujte se ve 20 otázkách z temného světa kriminality. O voucher na Chytrý Kvíz můžete soutěžit...
Válečné princezny. Egyptské vládkyně ovládaly zbraně, míní studie
Byly pochovány s meči, šípy, dýkami, bojovými palicemi. Jenže výbava mumií egyptských vladařek neodpovídala na otázku, zda byly zbraně jen symbolickou rituální výbavou, nebo zda s nimi vládkyně...
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...
Mořský obr doslova explodoval. Video zachytilo útok kosatek
Je gigantem mořských vod, bizarní, majestátní. Kosatky však měsíčníka svítivého rozprášily jako torpédo na padrť. Podle vědců je jejich nová praktika dokladem jejich inteligence, vojenské...
Jako když se rozzáří druhé slunce. Tyto obří ohňostroje se odpalují každý rok v létě
Jediný výstřel, jediná obří pyrotechnická puma a během několika vteřin světelný obrazec, který zaplní téměř celou oblohu. Japonsko je považováno za světovou velmoc obřích jednotlivých ohňostrojových...