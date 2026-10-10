První lebku našli horníci u města Safi, asi sto kilometrů západně od Marrákeše, v roce 1961. Výzkumy nato odhalily další ostatky. Nejprve je věda přisoudila africkým neandrtálcům, zasadila do doby před 40 tisíci lety.
V roce 2017 však světem otřásla studie z magazínu Nature. Hned ve dvou ohledech, zaprvé nálezy spojila s Homo sapiens. A zadruhé doložila, že jsou mnohem starší, umístila je do doby před 315 tisíci lety. Znamenalo to, že začátek našeho druhu posunula o notný kus dozadu: byl podle ní starší o sto tisíc let, než se do oné doby soudilo. Zjištění rovněž posílilo teorii o tom, že druh Homo sapiens přivedly na svět evoluční změny, které se odehrály napříč Afrikou, nezrodil se na jednom místě, ve východní Africe, jak mínila konkurenční hypotéza, shrnuje server ZME Science.
Teď se však věda chopila další výzvy, dát nejstarším ostatkům druhu Homo sapiens tvář. K úkolu povolala experta Cicera Moraese z firmy Ortogonline. Neměl snadné zadání.