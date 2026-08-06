Skleněné dveře se každou chvíli otevřou a do prostorného lobby vstupují další hosté. U recepce se tvoří krátká fronta, v kavárně právě začínají obchodní schůzky, ve vedlejším sále se připravuje mezinárodní konference.
Vysokými okny proniká ostré africké slunce, venku před hotelem zastavují černé vozy s diplomatickými značkami. Některé přivážejí ministry, jiné představitele mezinárodních organizací nebo zahraniční podnikatele. Každý projde bezpečnostní kontrolou, která svou důkladností připomíná kontrolu na letišti.
Významnou část kariéry pak spojil s Ruskem. Nejdříve vedl Holiday Inn v Moskvě, později otevřel nový Crowne Plaza v Petrohradu. Právě tam se znovu propojily jeho dvě životní vášně.