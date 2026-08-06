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Hrál s Jágrem, teď v Nigérii řídí největší hotel v Africe. Pořád jde o tým, říká

Jan Záhořík

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Hokej Martinu Zárybnickému zůstal vepsaný v duši. Odnesl si z něj poučení, návyky, jichž se nevzdal. | foto: archiv Martina Zárybnického

Slibnou hokejovou kariéru (nastartovanou v Kladně) musel odmávnout. Novou profesní dráhu našel v cizině a v hoteliérství. Spolupráce s michelinskými šéfkuchaři, servis pro nejvyšší diplomatická jednání. Dnes vede Martin Zárybnický v Nigérii největší hotel v Africe. I díky tomu, co se naučil v hokeji.

Skleněné dveře se každou chvíli otevřou a do prostorného lobby vstupují další hosté. U recepce se tvoří krátká fronta, v kavárně právě začínají obchodní schůzky, ve vedlejším sále se připravuje mezinárodní konference.

Vysokými okny proniká ostré africké slunce, venku před hotelem zastavují černé vozy s diplomatickými značkami. Některé přivážejí ministry, jiné představitele mezinárodních organizací nebo zahraniční podnikatele. Každý projde bezpečnostní kontrolou, která svou důkladností připomíná kontrolu na letišti.

Významnou část kariéry pak spojil s Ruskem. Nejdříve vedl Holiday Inn v Moskvě, později otevřel nový Crowne Plaza v Petrohradu. Právě tam se znovu propojily jeho dvě životní vášně.

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