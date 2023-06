Fenomén hobby horsing. Na neživých koních se nadšenci prohánějí i volnou přírodou

Po zážitku, o němž vám budu vyprávět, jsem si musel dát nahoru kopyta a řádně si odpočinout, protože jsem chvíli nevěděl, kde mi hlava stojí. A to nejen ta lidská, ale i koňská. Byl jsem totiž celé odpoledne napůl koněm – a prosím nebudeme si teď dělat legraci z mého příjmení, i když se to nabízí – a napůl člověkem.

Pustil jsem se do zábavy... tedy do zábavy pro někoho, pro mě šlo o dřinu, která je pro děti a zvlášť pro dívky hračkou. Dneska je pro malé cvičenky okolo dvanácti let hračkou to, k čemu opravdu hračku potřebují, tedy běhání s malým koníkem, na němž je realisticky, i když zmenšeně vyvedena pouze hlava a postroj na ní.