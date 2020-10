Soros, covid, sítě G5, víčka: diskutéři na to mají vlastní vysokou školu

Vysoká škola života (VŠŽ) byla jedinou univerzitou, která zůstala otevřená i během koronavirové pandemie. Výuka na ní probíhá distančně už od založení, a to zejména na sociálních sítích a v internetových diskusích. Zaměstnavatelé jsou sami proti sobě, když odmítají absolventům VŠŽ uznávat diplomy. Kdyby elity vyslyšely jejich nevyžádané rady a názory opřené o selský rozum, vyřešila by se během pěti minut pandemie, izraelsko-palestinský konflikt i migrace, častěji by pršelo, měli bychom léky proti jakékoliv rakovině a fotbalový nároďák by ve finále mistrovství světa porazil Brazílii 6:0.