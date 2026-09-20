Byl to prý jakýsi velmi honosný banket jen pro tu nejvyšší francouzskou smetánku, který tehdy císař Napoleon III. v Paříži uspořádal. Luxusní pokrmy se však nejedly jako obvykle blyštivými příbory. Vybraní hosté měli v rukou lehký, matně šedobílý kov. „Vypráví se historka, že Napoleon III. nechal roztavit velkou část francouzských zásob hliníku a přeměnit ji na příbory. On a jeho nejváženější hosté používali hliníkové příbory, zatímco všichni ostatní u císařského stolu si museli vystačit s obyčejným zlatem,“ připomíná ve svém historickém eseji Podivuhodná cesta hliníku od drahého kovu k obyčejné plechovce Scott Neuman.
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