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Hliník dražší než zlato. Když půl kila stálo jako dům a honorace jím jedla

Martin Zeman
  20:00
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Na dobovém obrázku předvádí dánský vědec Hans Christian Orsted kolegům jeden ze svých pokusů s magnetickým polem a elektřinou. | foto: Profimedia.cz

Znáte jméno Hans Christian Orsted? Tento dánský vědec přesně před dvěma sty lety, v srpnu 1826, oznámil světu, že má v ruce zbrusu nový, dosud neznámý kov – hliník. A odstartoval příběh materiálu, jenž změnil tvář moderního průmyslu.

Byl to prý jakýsi velmi honosný banket jen pro tu nejvyšší francouzskou smetánku, který tehdy císař Napoleon III. v Paříži uspořádal. Luxusní pokrmy se však nejedly jako obvykle blyštivými příbory. Vybraní hosté měli v rukou lehký, matně šedobílý kov. „Vypráví se historka, že Napoleon III. nechal roztavit velkou část francouzských zásob hliníku a přeměnit ji na příbory. On a jeho nejváženější hosté používali hliníkové příbory, zatímco všichni ostatní u císařského stolu si museli vystačit s obyčejným zlatem,“ připomíná ve svém historickém eseji Podivuhodná cesta hliníku od drahého kovu k obyčejné plechovce Scott Neuman.

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