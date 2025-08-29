S pomocí Boží
Vojenští kaplani jsou duchovními osobami, které mají v armádní hierarchii velmi zvláštní zařazení. Už proto, že nesmí nosit zbraň a ani se nesmí přímo zapojovat do ofenzivní činnosti. To neznamená, že by byli vůči vřavě boje úplně imunní.
Zvěčnělým se tak stal počin lodního kaplana Howella M. Forgyho, který se na palubě amerického křižníku USS New Orleans, kotvícího v Pearl Harboru, pokoušel udržet protileteckou obranu během náletu japonských letadel v roce 1941 aktivní. Jak? Námořníky organizoval biblickými zvoláními.
Větou „Chvalte Pána a podávejte munici!“ se zapsal nejen do historie, ale i do textu vlastenecké písně, která později na motivy jeho činů vznikla.