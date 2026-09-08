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OBRAZEM: Nahota pro třetí říši. Jak se z nudismu stal nástroj nacismu
Začalo to „koupelemi světla a vzduchu“. Následovalo nahé cvičení a fotografování antických póz. A představa, že svlečené tělo může uzdravit nemocnou společnost. Na konci 19. století se v Německu...
Erotika, vlkodlaci, barbaři: Sybil Danningová vládla béčkovým filmům
Oslňovala sex-appealem a vládla silou. Byla Kriemhildou z uhozené erotické ságy o Siegfriedovi i barbarskou bojovnicí v bezduchých Sedmi slavných gladiátorech. A též královnou Stirbou z hororu...
Přehlížená masturbační technika: syntribaci praktikuje desetina lidí
Vágní definice, přehlížení pestrosti našich autosexuálních praktik. Věda nezacházela s masturbací pozorně, uvádí aktuální mezinárodní studie. Její zjištění takovou kritiku ospravedlňují. Zjistila...
Jak vynést odpad z mozku a chránit ho před demencí. Studie naznačuje cestu
Mohla by to být cesta, jak mozek chránit před degenerativními změnami spojenými s věkem, například s Alzheimerovou nemocí. Docela jiným mechanismem, než s jakým věda počítala dosud. Studie kanadské...
Měli ho za skvělou partii pro dceru. Rodinou ale manipuloval, nakonec je povraždil
Přílišná důvěřivost a povolnost do vztahů mezi lidmi nepatří. Někdy se nemusí stát nic, jindy, zejména když důvěřivci narazí na manipulativního psychopata, skončí příběh tak hrozně, že by to ani...
Děsí Putinův režim. Anarchista přemohl žalářní kasty i matematický problém
„Nejzásadnější je, že nezrazuju svoje principy a jednám s důstojností.“ To tento postoj mu dává sílu, aby zdolal obří břímě. Nespravedlivé opakované odsouzení, mučení, žalářování na samém dně nepsané...
OBRAZEM: Nahota pro třetí říši. Jak se z nudismu stal nástroj nacismu
Začalo to „koupelemi světla a vzduchu“. Následovalo nahé cvičení a fotografování antických póz. A představa, že svlečené tělo může uzdravit nemocnou společnost. Na konci 19. století se v Německu...
Masturbační konzultanti testovali, zda AI vyřeší mužskou osamělost
Z desetitisíců nabídek vybrala firma deset uchazečů. Popis jejich pracovní náplně předtím virálně zaujal internet, ale nelhal. Najatým pracujícím společnost opravdu platila za to, že po jeden měsíc...
Měli ho za skvělou partii pro dceru. Rodinou ale manipuloval, nakonec je povraždil
Přílišná důvěřivost a povolnost do vztahů mezi lidmi nepatří. Někdy se nemusí stát nic, jindy, zejména když důvěřivci narazí na manipulativního psychopata, skončí příběh tak hrozně, že by to ani...
Dobrou chuť, a všechny příznaky hlaste. Potraviny testovala jedová četa
Vláda potřebovala dvanáct mužů. Pokusné králíky. Sebetravičskou četu. Muže, kteří budou ochotni snídat, obědvat a večeřet jedy. Byl to neetický projekt, ale i díky němu zkrotly chamtivé potravinářské...
Jak vynést odpad z mozku a chránit ho před demencí. Studie naznačuje cestu
Mohla by to být cesta, jak mozek chránit před degenerativními změnami spojenými s věkem, například s Alzheimerovou nemocí. Docela jiným mechanismem, než s jakým věda počítala dosud. Studie kanadské...
Indiánský „král Filip“ zatápěl Angličanům, na odplatu vystavili jeho zohavené ostatky
Přezdívalo se mu „král Filip“, jmenoval se však Metacom a před 350 lety ho Angličané zabili a posmrtně zohavili, protože tento náčelník Wampanoagů byl prvním z původních obyvatel Severní Ameriky, kdo...
OBRAZEM: Výroba mozků? Ne. I takto se pomáhá přírodě
Odpočívají ve vodní nádrži, jako by čekaly, až dorostou pro volný svět. Nad snímkem Dana Meleho však nemusíme šokovaně přemítat, zda to „už není proti přírodě“. Na fotce není laboratoř pro produkci...
Erotika, vlkodlaci, barbaři: Sybil Danningová vládla béčkovým filmům
Oslňovala sex-appealem a vládla silou. Byla Kriemhildou z uhozené erotické ságy o Siegfriedovi i barbarskou bojovnicí v bezduchých Sedmi slavných gladiátorech. A též královnou Stirbou z hororu...
Závodní člun se při 340 km/h vznesl a udělal salto. Posádka přežila
Velmi netradiční zážitek za sebou mají diváci závodů motorových člunů v americkém Missouri. Speciálně upravený závodní člun těsně po projetí cíle v rychlosti hodně přes 300 kilometrů za hodinu udělal...
Přehlížená masturbační technika: syntribaci praktikuje desetina lidí
Vágní definice, přehlížení pestrosti našich autosexuálních praktik. Věda nezacházela s masturbací pozorně, uvádí aktuální mezinárodní studie. Její zjištění takovou kritiku ospravedlňují. Zjistila...
OBRAZEM: Řezník Mladić se prohlásil za národního mstitele, přišel o lidskost
Patetický. Svou misi viděl jako pokračování boje proti Osmanské říši. Pohrdlivý. Při jednáních výmluvně pokládal na stůl pistoli. Brutální, nelidský. Životy civilistů pro něj neměly hodnotu. To on...