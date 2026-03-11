„Osud národa závisí na tom, jak se stravuje.“ Savarin zkoumal jako první chuť jídla

Jean Anthelme Brillat-Savarin

Martin Zeman
  16:00
Stojí u Václaváku a dodnes se mu říká Palác Savarin. Za první republiky tam totiž býval proslulý podnik toho jména. Po celém světě jsou luxusní zařízení, jimž půjčil jméno první labužník dějin Jean Anthelme Brillat-Savarin. Jídlo nejen polykal, ale i vychutnával, hodnotil a přemýšlel o něm. Zemřel před 200 lety, v únoru 1826.

„Zvířata se sytí, ale člověk jí,“ napsal ve své knize Fyziologie chuti aneb Meditace o transcendentální gastronomii, jejíž název nenechává nikoho na pochybách, že jde nejen o dílo kulinářské, ale i filozofické. „Způsob, jakým člověk dokáže vychutnat jídlo, je velmi důležitý pro životní štěstí,“ píše v něm Jean Anthelme Brillat-Savarin o smyslu lidského stravování, jež má pro něj mnohem více rovin, třeba i sociálně-etickou: „Pozvat lidi na večeři znamená učinit se zodpovědným za jejich blaho po celou dobu, kdy budou pod naší střechou.“

„Dezert bez sýra je jako kráska, které chybí oko.“

