„Zvířata se sytí, ale člověk jí,“ napsal ve své knize Fyziologie chuti aneb Meditace o transcendentální gastronomii, jejíž název nenechává nikoho na pochybách, že jde nejen o dílo kulinářské, ale i filozofické. „Způsob, jakým člověk dokáže vychutnat jídlo, je velmi důležitý pro životní štěstí,“ píše v něm Jean Anthelme Brillat-Savarin o smyslu lidského stravování, jež má pro něj mnohem více rovin, třeba i sociálně-etickou: „Pozvat lidi na večeři znamená učinit se zodpovědným za jejich blaho po celou dobu, kdy budou pod naší střechou.“
„Dezert bez sýra je jako kráska, které chybí oko.“