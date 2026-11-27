Čtyři němečtí vojáci se na jeho pokyn zastavili, zasalutovali mu a on jim sdělil, že má „rozkaz z těch nejvyšších míst“ a oni mu musejí pomoci „provést tajnou vojenskou akci“.
Překvapeným úředníkům sepsal vlastní rukou potvrzení o zabavení peněz.
Čtyři němečtí vojáci se na jeho pokyn zastavili, zasalutovali mu a on jim sdělil, že má „rozkaz z těch nejvyšších míst“ a oni mu musejí pomoci „provést tajnou vojenskou akci“.
Překvapeným úředníkům sepsal vlastní rukou potvrzení o zabavení peněz.
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Nejblonďatější blond vlasy, nejmodřejší modré oči, nejrudější rudé rty. Koketní krajkové rukavičky až k loktům. Korunky ve vlasech. Směs provokativnosti, dětinskosti, excentričnosti. A odhalená...
Odhalování těl, ale pořád s tajemstvím. Erotika, avšak s rafinovaností. Elegance, jenže s humorem, dokonce sebeironií. A duch starého světa, s jeho noblesou, ale rovněž provokací. Burleska není nikdy...
Bylo to vyznamenání. Privilegium – při němž však měly zemřít. Incké děti a ženy vystoupaly na vrcholky And, aby tam byly obětovány, a staly se tak prostředníkem mezi bohy a lidmi. Nedávný výzkum...
Jednou za rok se Cocullo, vesnice ztracená v horách, promění na místo, kde se setkává křesťanská víra, pohanské představy a novodobě i zájmy italské ochrany přírody. Asistuje při tom dřevěná socha...
„Proč jsem tuhle zatáčku nevybral? Nevím to doteď,“ zamýšlí se Pavel Eichler nad tím, proč se mu užívání kokainu vymklo kontrole a málem kvůli tomu zemřel. Novinář a podnikatel otevřeně mluví o své...
Nacisté později zakázali, aby o té blamáži divadla hrála. Skutečně se to ale stalo: berlínský flákač Friedrich Wilhelm Voigt přesvědčil před 120 lety vojáky pruské armády, že je jejich velitelem....
Divoké, dlouhé vlasy, někde zapletené, leckdy zcuchané. Neuspořádané vousy. Barbarský vzhled, nepěstěný. Drsný, výhružný. Brutální, barbarský. Tak známe Vikingy z obrazů, z filmů. Tak nás fascinují....
Jak dlouho dokáže letadlo letět, aniž by přistálo? Robert Timm a John Cook se to v roce 1958 rozhodli vyzkoušet. V jednomotorové cessně strávili Vánoce, oslavili Nový rok. Vydrželi až do února....
Nejblonďatější blond vlasy, nejmodřejší modré oči, nejrudější rudé rty. Koketní krajkové rukavičky až k loktům. Korunky ve vlasech. Směs provokativnosti, dětinskosti, excentričnosti. A odhalená...
Zjednodušeně ho vnímáme jako nafouklé sebevědomí, s nímž dotyčný okázale vyzdvihuje své vlastní schopnosti a zásluhy. Ego. A tomu, kdo upřednostňuje své zájmy před potřebami ostatních, se říká...
Bylo to vyznamenání. Privilegium – při němž však měly zemřít. Incké děti a ženy vystoupaly na vrcholky And, aby tam byly obětovány, a staly se tak prostředníkem mezi bohy a lidmi. Nedávný výzkum...
Na tenhle školní výlet jeho malí účastníci ze západoslovenské obce Skalité pravděpodobně nikdy nezapomněli. Měl to být den plný her mimo školu. Děti se rozběhly k lesu, jehož okraj lemoval potok....
Odhalování těl, ale pořád s tajemstvím. Erotika, avšak s rafinovaností. Elegance, jenže s humorem, dokonce sebeironií. A duch starého světa, s jeho noblesou, ale rovněž provokací. Burleska není nikdy...
„Proč jsem tuhle zatáčku nevybral? Nevím to doteď,“ zamýšlí se Pavel Eichler nad tím, proč se mu užívání kokainu vymklo kontrole a málem kvůli tomu zemřel. Novinář a podnikatel otevřeně mluví o své...
Jednou za rok se Cocullo, vesnice ztracená v horách, promění na místo, kde se setkává křesťanská víra, pohanské představy a novodobě i zájmy italské ochrany přírody. Asistuje při tom dřevěná socha...
Dubaj, Spojené arabské emiráty
5 347 920 Kč
Jeho oběti se lišily, tvořily chaotický seznam, jeho modus operandi se měnil, jeho vraždy postrádaly přípravu, mustr. Spojoval je motiv. Nebyly jím zisk, fetiš, osobní zášť ani výkon kontroly,...
Není to nezvratitelné. Padesátka nám nesečte zdravotní účet a neztrestá hříchy bez nároku na opravu. A není to tak, že by ona oprava vyžadovala brutální změny. Pozitivní zprávu přináší studie, která...