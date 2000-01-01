Historie není spravedlivá a lidská kolektivní paměť dovede být selektivní. Leckterá podstatná událost z ní dokáže vypadnout jen proto, že ji zastíní mediálně výraznější. Seznamte se s dvojicemi, které znají vítěze a poraženého. Patří mezi ně i King Kong, který ve své době zvítězil nad Adolfem Hitlerem.
Jde nám o 30. leden 1933. Říšským kancléřem byl i přes své nezvolení jmenován Adolf Hitler. Za Atlantikem však tato událost zatím příliš nerezonuje. V kinech totiž na testovacích projekcích řve z věžáku obrovský King Kong. Jeho filmová předpremiéra „marginální“ politickou událost z Evropy převálcovala.
Bylo to vítězství, jakému nebylo rovno. Vojska Jeruzalémského království zdrtila v bitvě u Montgisardu armády vedené Saladínem. Ovšem v Evropě a především v Británii bylo na pořadu dne téma vraždy Thomase Becketa, arcibiskupa z Canterbury. A příběh mučedníka zaujal v roce 1170 posluchače víc.
Zpráva o tom, že první žena – pilotka přeletěla přes kanál La Manche, by se jistě zapsala do dějin letectví zlatým písmem, snad by oslovila i hnutí sufražetek. Jenže to by si Harriet Quimbyová nesměla svůj let z Doveru do Calais naplánovat na den, kdy novinové titulky na celém světě patřily potopení Titaniku.
Dne 20. října 1962 přerostly jejich dlouholeté pohraniční spory v otevřený konflikt, ve skutečnou válku. Ale navzdory faktu, že v ní proti sobě stály dva nejlidnatější státy planety, se o ní příliš nehovořilo. Čínský útok na Indii přes Himálaje přišel v době, kdy se řešila spíš Karibská krize a atomovky na Kubě.
Sedmnáctého července 1976 lidé celého světa vynechávají hlavní zpravodajství a přepínají na sport. V Montrealu začíná letní olympiáda. V potlescích medailistům pak zaniká informace o zemětřesení v čínském Tchang-šanu, největší katastrofa svého druhu 20. století. Zahynulo při ní čtvrt milionu lidí.
Na 1 800 utonulých, stovky raněných. Přesto se o explozi a potopení přetíženého říčního parníku Sultana, tragédii nebývalých rozměrů, ve Spojených státech moc nemluvilo. K nehodě na Mississippi došlo jen dvanáct dní poté, co byl spáchán atentát na Abrahama Lincolna. Národ už truchlil za zabitého prezidenta.
Zapátrat po zdvojených událostech, z nichž vyšla vítězně jen jedna, můžeme i ve vzdálenější historii. Konec Stoleté války v červenci 1453 z dějin téměř vyšuměl. V květnu téhož roku totiž sultán Mehmed II. dobyl Konstantinopol a do propadliště se zřítila Byzanc.
Se Stoletou válkou pochopitelně souvisí i přeslavná (pro Angličany) a děsivě neslavná (pro Francouze) bitva u Agincourtu. Ta tedy středověkému zpravodajství naprosto dominovala. Upálení Jana Husa v Kostnici, k němuž došlo o pár měsíců dříve, proti tomu byla jen lokální náboženská patálie.
V bitvě u Hastingsu nebyl roku 1066 král Harald Godwinson úplně ve formě, podlehl Normanům Viléma Dobyvatele. Trochu se však zapomíná na to, že tři týdny před touto bitvou zvládl zatočit s Vikingy u Stamford Bridge. Čím se vysílil a vlastně se tím Normanům postaral o mnohem klidnější vládnutí.
Otázku „Co je víc?“ si dějepisci nekladou ani v případě dobytí Granady. Událost, která znamenala konec muslimské vlády na Pyrenejském poloostrově a vedla i k vyhnání Židů ze Španělska, zůstala zcela ve stínu objevení Ameriky Kryštofem Kolumbem.
Inženýr Ferdinand de Lesseps a jeho pokračovatel William Gorgas by si nejspíš dali pauzu, kdyby věděli, že zakončení jejich letité práce a otevření Panamského průplavu v dějinách zapadne. Projekt dohotovený 15. srpna 1914 nedostal prostor k oslavám. První světová válka už byla za dveřmi.
První zimní olympijské hry? Událost, pro kterou se vyplatí pamatovat si Chamonix a přelom ledna a února roku 1924. Jenže tento sportovní zlom docela zapadl, protože jiné utkání se odehrávalo za Uralem – po skonu V. I. Lenina se rozhodovalo o vedení Sovětského svazu.
To, že se Charles Lindbergh 20. května 1927 odhodlal k prvnímu sólovému přeletu Atlantiku, bylo mnohem větší senzací, než že jste si podrobnosti o jeho letu mohli v USA vyslechnout v prémiovém vysílání programu prvního dálkového rádia pro veřejnost.
Skon geniálního hudebního skladatele Sergeje Prokofjeva by si asi zmínku zasloužil. Ale 5. března 1953 bylo ticho po pěšině. Tento den totiž zemřel i Josif Vissarionovič Stalin. Vzhledem k okolnostem života hudebníka, který ze Sovětského svazu emigroval, aby byl nato donucen k návratu, je to ironie.
Uvykli jsme si vnímat to tak, že Japonci zasadili Američanům zdrcující úder přepadením Tichomořské flotily v Pearl Harbor. Jenže tou samou dobou japonští letci útočili i na Guam, britský Hongkong a Singapur, Malajsii. A Filipíny. O těchto útocích, které měly závažné následky, se příliš nemluví.
Vylodění Spojenců v Normandii, Den D, si bezkonkurenčně utrhlo pozornost médií celého světa. Byť se lehce časově překrývalo s Operací Bagration na východní frontě, která začala o dva týdny později. Ačkoliv vedla ke zničení většiny německé armádní skupiny Střed, neštěkl po ní skoro ani pes.
Zatímco u nás vrcholilo Pražské jaro a sovětské tanky se už už na hranicích hotovily k tomu, aby nám poskytly „bratrskou pomoc“, řešily Spojené státy americké atentát na Roberta Kennedyho.
Masakry v Severním Irsku, které 20. července 1969 naplno rozjely období nepokojů známé jako The Troubles, musely jít stranou. Dění z Ulsteru a Belfastu nebylo tak podstatné jako přistání prvního člověka na Měsíci.
Byla to výbušná zpráva. Vyčíslovala, že nedohledatelné finanční transakce Pentagonu přesáhly 2,3 bilionu dolarů. Jistě by ve Spojených státech vyvolala rozruch. Nebýt toho, že ji (a spolu s ní válku proti armádnímu plýtvání) vyhlásil Donald Rumsfeld 10. září 2001. Druhý den už bylo všechno jinak.
